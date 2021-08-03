【新冠肺炎】全國昨新增確診９０宗本土６１例，北京上海均增１宗

《經濟通通訊社３日專訊》國家衛健委公布，昨日（２日）全國報告新增確診病例９０例，

其中境外輸入病例２９例（雲南８例，廣東６例，天津３例，上海３例，四川３例，江蘇２例，

陝西２例，福建１例，山東１例），本土病例６１例（江蘇４５例，湖南６例，湖北３例，河南

２例，雲南２例，北京１例，上海１例，福建１例）；無新增死亡病例；無新增疑似病例。

當日新增治愈出院病例２４例，解除醫學觀察的密切接觸者６３２人，重症病例與前一日持

平。境外輸入現有確診病例６９８例（其中重症病例１３例），無現有疑似病例。累計確診病例

７５０４例，累計治愈出院病例６８０６例，無死亡病例。

全國現有確診病例１１５７例（其中重症病例２４例），累計治愈出院病例８７４００例，

累計死亡病例４６３６例，累計報告確診病例９３１９３例，無現有疑似病例。累計追蹤到密切

接觸者１１０２４９３人，尚在醫學觀察的密切接觸者３１７８３人。

累計收到港澳台地區通報確診病例２７７５１例。其中，香港特別行政區１１９９０例（出

院１１７１５例，死亡２１２例），澳門特別行政區５９例（出院５４例），台灣地區１５７０

２例（出院１２８８４例，死亡７８９例）。



＊新增２３宗本土無症狀感染＊



此外，全國昨日報告新增無症狀感染者４１例，其中境外輸入１８例，本土２３例（河南

１５例，湖北６例，湖南２例）；當日轉為確診病例４例（境外輸入１例）；當日解除醫學觀察

１４例（境外輸入１３例）；尚在醫學觀察的無症狀感染者４９９例（境外輸入３８３例）。

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