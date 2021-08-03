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即市新聞

03/08/2021 09:14

【債務風險】恒大地產拖欠廣告費，利歐股份起訴並申請保全３億元

　　《經濟通通訊社３日專訊》恆大債務風波不停，最新爆出利歐股份（深：００２１３１）因
恆大地產未按期支付廣告費，已向法院提請訴訟；此外，穆迪將恆大評級下調至Ｃａａ１，展望
負面。
　　利歐股份公告，因中國恆大（０３３３３）子公司恆大地產未按合同約定如期支付廣告費，
公司全資子公司聚勝萬合向相關法院提請訴訟及財產保全，合計申請保全金額為３﹒５６億元（
人民幣．下同）。
　　公告顯示，聚勝萬合一直為恆大地產提供廣告發布服務，聚勝萬合已完全按照合同履行發布
廣告義務，恆大地產卻未按合同約定及時付款。
　　利歐股份在公告中表示，聚勝萬合多次要求恆大地產對到期的商業承兌匯票付款，但恆大地
產均未能付款，亦未確定付款時間，且聚勝萬合了解到恆大地產有較多到期商業承兌匯票均未能
付款，履約能力較差。
　　聚勝萬合向法院提出訴訟請求，請求依法判令被告立即向原告支付廣告費７１２３﹒４４萬
元、逾期付款違約金１６１９﹒４５萬元，合計８７４２﹒８９萬元。此外，請求依法判令被告
再向原告支付廣告費２﹒６９億元、逾期付款違約金７﹒１１萬元。本案標的合計３﹒５６億元


＊穆迪將恆大評級下調至Ｃａａ１，展望負面＊

　　評級機構穆迪公布，將中國恆大（０３３３３）及其子公司恆大地產、天基控股的信用評級
，從Ｂ２調降至Ｃａａ１，且展望負面，對應債券則從Ｂ３調低至Ｃａａ２。
　　穆迪指出，恆大的融資能力已減弱，其在岸和離岸債券價格的劇烈波動即為明證，且此前該
公司的負面消息持續不斷，投資者和債權人的信心下降。
　　穆迪稱，恆大的Ｃａａ１反映該公司在全國的地理覆蓋範圍、強大的銷售執行力和低成本的
土地儲備。然而，該評級考慮了該公司未來１２至１８個月的大量到期債務、高比例的信託貸款
和適度的信用指標。此外，該公司對非房地產業務的大量投資也限制其信用狀況。（ｊｔ）

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