《海納智見－荀玉根》從中美對比看中國家庭的「三座大山」

《海納智見》７月２４日中共中央辦公廳和國務院辦公廳印發了《關於進一步減輕義務教育

階段學生作業負擔和校外培訓負擔的意見》（以下簡稱「雙減政策」），一經出台便受全城關注

。雙減政策的備受矚目實際在情理之中，畢竟該政策推出的背後，是中國萬千家庭長期受各類教

育成本束縛的巨大壓力。實際上，中國居民面臨的負擔並不只局限於教育，早在０７年兩會前，

新華網發起的「兩會」熱點問題調查顯示，「看病難、住房難、上學難」這三大問題分別以７６

％、６５％和５０％的得票率位居前列，成為了當時的焦點話題。



那麼當下中國居民面臨的住房、醫療和教育壓力究竟有多大？我們先來看國家統計局公佈的

數據：２０２０年，中國人均消費支出約為２﹒１萬元，其中人均居住消費支出約５２００元，

教育文化娛樂和醫療保健的消費支出則均在２０００元左右，三者合計佔據了總消費支出的近一

半比重，可見住房、醫療、教育確實已經成為中國家庭面臨的「三座大山」。



進一步從國際對比角度出發，和美國相比，住房、醫療和教育給中國居民帶來的負擔同樣突

顯。



住房方面，根據央行公佈的數據，２０１９年住房佔了中國家庭總資產的近６０％，比美國

居民家庭高出了約３５個百分點。從開支來看，２０２０年中國居民總開支中２５％用於居住支

出，相比之下美國的佔比只有１９％，住房開支帶給中國居民的成本壓力明顯更高。



醫療方面，「看病難看病貴」是一直以來盤踞在中國人民心中的重要民生問題，這問題究竟

源自何處？ＯＥＣＤ的數據一定程度上解釋了這一現象：２０２０年中國的所有醫療相關開支中

，個人支出，也就是政府和商業醫療保險無法覆蓋的佔比高達３６％，而在美國個人需要自行支

付的部分僅佔醫療總費用的１１％，這個比例在其他發達國家也普遍不到２０％。可見中國居民

需要自行承擔的醫療費用壓力明顯更大。



教育方面，子女教育可謂是中國家庭最為關注的話題之一。ＨＳＢＣ曾針對全球１５個國家

╱地區調查了近一萬個家庭花費在教育上的所有成本，結果顯示在一個孩子從小學到大學期間，

中國家庭平均要花費４﹒３萬美元在教育支出上，而美國家庭的教育花費平均約５﹒８萬美元。

而２０１７年時，中國的人均可支配收入不到４０００美元，美國則為４﹒３萬美元，也就是說

如果不考慮時間成本，平均來看美國家庭父母雙方一年的收入足以承擔一個孩子的教育支出，而

中國的父母得用上至少五六年的全部收入在教育上，中國家長的教育支出壓力確實龐大。



當前中國已經實現了第一個百年奮鬥目標，全面建成了小康社會，在建黨１００周年的講話

中，習近平總書記指出：「著力解決發展不平衡不充分問題和人民群眾急難愁盼問題，推動人的

全面發展、全體人民共同富裕取得更為明顯的實質性進展」，為了實現這個目標，住房、醫療、

教育等基本民生工程的保障工作便是重中之重。近年來政府政策的調控已經初露鋒芒，除了針對

教育的雙減政策，地產調控和醫療改革也在有條不紊地推進中。



短期來看政策調控的陣痛固然存在，但中長期視角下，政府的積極調控有望減輕來自「三座

大山」的壓力，使得人民群眾的可支配收入進一步上升，幸福感和安全感不斷增強，讓人民不僅

「能」消費，並且「敢」消費。２０１０年起中國每年的社會消費品零售額同比增速在持續下滑

，展望未來，基本民生問題得到保障後，中國居民的消費意願有望得到激發，並推動中國市場迸

發新的活力。《海通國際Ａ股首席策略分析師 荀玉根》



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