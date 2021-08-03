【重拳監管】釀市場震盪後，官媒刪除網遊「精神鴉片」報道

《經濟通通訊社３日專訊》據內媒報道，新華社旗下《經濟參考報》官網及訂閱號均下架了

批評遊戲為「精神鴉片」的專題報道，不過有關報道已在今日出版的實體報章上出街。《經濟通

通訊社》記者登入《經濟參考報》官網，搜尋報道標題找不到相關結果，電子報上仍能找到有關

報道的縮略圖，但無法點閱相關文章。

該則專題報道長達６０００字，在今日《經濟參考報》的Ａ４版刊登，文章直指網絡遊戲就

是「精神鴉片」、「電子毒品」，並引述專家意見呼籲政府出手加強監管，包括再度縮短未成年

人遊戲時長、加強對平台監管、要求平台完善內容審核機制，及加強處罰力度等。

文章指，網絡遊戲近年發展壯大成一個巨大的產業，去年遊戲市場銷售收入近２７８７億元

（人民幣．下同），同比增長超過兩成，佔據行業半壁江山的騰訊遊戲實現營業收入１５６１億

元。而電競被列為體育項目，以及手機遊戲的便利性，令防治青少年沉迷網絡遊戲的形勢更為複

雜。

文章引述專家意見指，沉迷網絡遊戲，使得未成年人的時間分配管理出現巨大問題，影響學

業；容易使未成年人游離於現實世界之外，引發「性格異化」風險，甚至自殺；長期低頭望手機

或注視電腦屏幕，容易造成身體機能損傷，身體素質下降。

文章批評，一些遊戲公司聘用了大量專家專門研究玩家消費心理和心理弱點，用來設計提升

玩家對遊戲的黏性，例如騰訊（００７００）旗下遊戲學院提供課程，教授學生通過課程了解到

學習心理學對於遊戲製作的意義。（ｅｙ）

