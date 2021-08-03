【新冠肺炎】揚州疫情持續擴散，今起主城區所有小區實施封閉管理

《經濟通通訊社３日專訊》與南京臨近的揚州新冠疫情擴散，８月２日江蘇全省新增本土確

診４５宗，其中揚州就佔多達４０宗，顯示疫情仍處於爆發期。據揚州市政府今日召開新聞發布

會通報，升級封控管理措施，自８月３日零時起，對主城區（邗江區、廣陵區、經濟技術開發區

、生態科技新城、蜀岡－瘦西湖風景名勝區）除封閉小區（自然村）外的所有小區（自然村）實

施封閉管理，繼續實施主城區進出通道嚴格管控、與外省市接壤道路設置卡點等措施，嚴防疫情

擴散和蔓延。

根據揚州市衛健委早前已經發布的２８例確診病例的流調信息顯示，其中２４例患者在確診

前曾出入過揚州市內的棋牌室，另外４例患者則是曾出入棋牌室患者的密接人員。江蘇省省長吳

政隆１日在揚州主持召開調度會時指出，這次揚州疫情發生早、發現比較晚，在人員聚集的密閉

場所，老年人居多，現在情況尚未見底，防控形勢十分嚴峻複雜。



＊濟南機場今早出港航班為零＊



此外，飛常準的實時數據顯示，８月３日濟南機場原計劃執行３７５個航班，到截至上午近

１０點，僅放行了１１個進港航班，出港航班為零。放行率降為０﹒０２％。有消息稱，這與昨

晚（２日）某個從哈爾濱飛往濟南的落地航班出現陽性病例有關。（ｗｌ）

