《匯市縱橫－蕭啟洪》驚喜驚嚇都是驚

《匯市縱橫》踏入８月的第一個周末，市面熱鬧非常，到處人頭湧湧，無他周日是政府發放

第一輪消費券的首天，一眾商戶看準商機乘勢加推附加優惠，一時間到處是人龍登記或輪候優惠

。各商場情況可以用「墟冚」來形容。情況比起當年自遊行不遑多讓，彷佛新冠疫情已成過去！

希望政府的投放能成功帶動整體的消費，從而令經濟更上一層樓，為我們帶來更多的驚喜！

筆者當仁不讓也大肆消費一番，初次體驗了購物狂的喜悅！然後匆匆又要回家觀看已進入白

熱化階段的東京奧運會。截稿時獎牌榜上仍以中國居首，以２８金排名第一，美國以２１金緊守

第二，而東道主日本以１７金排在第三。中國已超上屆金牌數目，但反觀美國比上屆差２６面金

牌，要追平似乎有點困難。表現最亮麗的還是日本，現時已創下了歷史最高金牌的記錄，確實令

人驚喜！最令筆者印象深刻的日本運動員是乒乓球混雙金牌組合水谷隼及伊藤美誠，在打出了亮

麗的一戰奪得金牌之外，原來他們曾經在日本電影《乒乓情人夢》中客串演出，電影中他們兩並

未成為拍檔！



＊港隊奧運增添驚喜＊



隨著田徑比賽開打，希望美國在獎牌榜上再追趕。但到目前為止，美國隊的表現並未如理想

。說到田徑，周日（１日）晚上中國選手蘇炳添以９﹒８３秒的佳績進入了男子１００米決賽競

逐男飛人寶座，確實為我們帶來驚喜！畢竟這個項目鮮有亞洲運動員爭逐，也是中國人第一次進

入１００米決賽！另外，周六晚看完女子１００米決賽後，筆者奉勸各位讀者千萬不要在牙買加

犯案，因為你一定跑不掉，他們隨便一個跑１００米都可能在１０秒左右！今屆女飛人金銀銅牌

都由牙買加選手包辦不是實證了嗎？別忘了還有男子１００米的世界紀錄９﹒５８秒的保持者正

是牙買加的保特（Ｂｏｌｔ）！

本港運動員在這一屆的奧運會的表現是另一個驚喜！截稿前，香港以１金２銀排在獎牌榜的

２９，已是我們歷史最多獎牌的一屆奧運會！別忘了我們的「牛下女車神」還沒有登場呢！再添

獎牌並不是沒有機會的！上周在運動員張家朗過關斬將，先淘汰了花劍壇一哥，再擊敗上屆奧運

男子花劍金牌得主拿到這面金牌，確實為香港體壇打了一支強心針，也令到香港市民在１年半疫

情下來的鬱悶一掃而空，同時也為我們的年輕人指點了一條明路，希望家朗的這一金在團結香港

及推動劍擊運動發展提供了契機，亦希望帶動香港的體育發展更上一層樓。此一劍確實震懾寰宇

，為香港人添上光彩及驚喜！



＊監管收緊有跡可尋＊



但香港在７月份也取得了一項不光彩的金牌，就是「高台插水」冠軍！恆指在１季度創出新

高後反覆回落。２季度在２７０００－２９０００區間波動，尋找去向。另一邊廂，美股經過兩

次的３米板跳水（６月中因美聯儲調高增長預期，並調升升息預期導致美股大跌約１５００點、

７月中因通脹數據再創新高及Ｄｅｌｔａ變種開始廣泛傳播而導致美股創新高後回調１３５０點

）後仍能急速反彈並保持３５０００點水平。相反港股持續尋底，在６月份回升至２９４００點

左右後表現「高台插水」，１個月內大跌４５５０點（或１５﹒５％），成為全球冠軍，金牌得

主！主因是內地對個別板塊加強了監管，令市場恐慌情緒急速升溫，是為７月份的一大驚嚇！

其實內地監管收緊是有跡可尋的。從阿里巴巴的罰款、華融的債券價格波動、內房的調控、

恆大事件、調查滴滴的客戶私隱問題及新東方的教育板塊監管收緊等，這些跟監管一貫的去槓桿

保持金融系統穩定、精準投放不大水猛灌同出一徹。新加的概念可能只是全面建構小康社會的進

一步推進，也是說不能讓房價大漲，也不能讓子女的教育費用超負擔等！讀懂了這可能不是驚嚇

而是驚喜！

剛過去的７月確實令人驚喜、驚嚇交織，如五味紛陳。進入８月金融市場仍然是迷霧一片，

Ｄｅｌｔａ暫時並不能阻止各國重新開放經濟的步伐，但確實從經濟數據來看，增長正在放緩。

美國２季度的ＧＤＰ增長６﹒５％，較預期低。核心ＰＣＥ增長３﹒５％，也較預期慢。中國剛

跑出來的６月份財新ＰＭＩ下跌至１５個月低位的５０﹒３，似乎全球經濟正在尋找新的動力。

傳統的智慧告訴我們，這是「央媽」出手的最好時機了。究竟８月份將迎來一波的驚喜，還是驚

嚇，讀者還是拭目以待！



＊本周策略＊



英鎊：早前建議候低於１﹒３７５０買入英鎊兌美元已成交，更新目標１﹒４０００，止蝕

１﹒３８００。



紐元：前周建議候低於０﹒６９００買入紐元兌美元已成交，更新目標０﹒７１００，止蝕

０﹒６９００。



離岸人民幣：上周建議候高於６﹒５２００沽出美元兌離岸人民幣已成交，更新目標

６﹒４０００，止蝕６﹒５３００。



加元：本周建議候高於１﹒２６００沽出美元兌加元，目標１﹒２４００，止蝕１﹒２７５０。



歐元：本周建議候高於１﹒２０００沽出歐元兌美元，目標１﹒１８００，止蝕１﹒２１００。



《招商永隆銀行司庫 蕭啟洪》



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