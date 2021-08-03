《股壇解碼－戴名》美股風起雲湧；帝國科技集團捨本逐末

《股壇解碼》聯儲局議息結果無甚驚喜，鴿派依然，息率照舊。由於通脹高企的原因，聖路

易斯聯儲主席布拉德表示縮減ＱＥ應該從秋季開始，直到明年第一季結束，布拉德傾向聯儲局９

月決定甚麼時候開始並且目標在第一季度末之前完成，由於他將在明年擁有貨幣政策投票權，他

同時亦被視為聯儲局的領頭羊，他言論或多或少帶有指導性，最讓市場擔心的是他認為聯儲局應

該在明年年初的頭幾個月內結束ＱＥ，並為明年必要時加息作準備，這些都令市場感到不安，加

上上周ＣＮＮ和ＲＥＵＴＥＲＳ都有報道指有傳聞ＳＥＣ停止處理中國公司在美國ＩＰＯ的申請

，加上ＳＥＣ正在制定在美上市中概股的風險和財務披露準則，如果傳聞屬實的話，ＳＥＣ將在

新的風險和財務披露準則生效後才重新處理中國公司在美國ＩＰＯ的申請，現階段相信會對一眾

中概股和中國資本造成負面影響。



＊接二連三＊



東京奧運陸續傳出確診個案，防疫成效越來越令人擔心，加上比賽接近尾聲，如何防止受感

染人員輸出是首要任務，但看現在的日本政府已是束手無策，奧運會後若果出現全球新一輪的爆

發將令世界經濟重回衰退，加上美韓軍演和南海局勢再度緊張，地緣政治會否再次成為亞洲金融

的黑天鵝不妨拭目以待。



＊風光不再＊



曾經坐擁１﹒２３萬億資產的海航集團在上周五（３０日）傳出將會破產重組，如果消息屬

實的話，整個Ａ股和債券市場將面臨重大打擊，加上最近公布的ＰＭＩ和相關的核心經濟數據創

一年多低位，經濟下行壓力增加，疫情的再爆發亦將拖慢復甦步伐。中共中央政治局上周五召開

會議，會議目的為下半年經濟規劃作部署，會中提出在政策上必需完善企業境外上市監管制度，

當中覆蓋已上市和即將上市的國內企業，在監管政策越收越緊的情況下，相信一眾在香港和美國

上市的中資企業將大受影響，加上近期對教育和互聯網等行業的連串動作，相信Ａ股市場短期將

受壓。



＊冤魂不息＊



前文提到期權在２８０００點在上月中（１６日）出現建倉跡象，當時預測會出現新一輪單

邊情況，隨後恆指走勢未能升穿２８２５７點而且更失守２７８５０點的關鍵位置，上周恆指急

跌後出現反彈，牛熊證街貨比例６３：３７，恆指本周表面上有望再試高位，但上周五在

２６２００點再有建倉跡象，情況和上月中２８０００點建倉的手法一樣，看來另一波的單邊行

情將再次出現，幾乎可以肯定的說這倉位是淡倉為主，這次的下跌支持位將在２４１８５點，預

計８月份的高位將在２６７００點，而且是高開低走的走勢，投資者可以在月中之後再候機入市

。



＊股票簡評＊



帝國集團環球控股（００７７６）主要從事製造及銷售不銹鋼家俱和家居用品、物業投資、

放債，並且涉足手機遊戲的設計、開發和營運業務。主營業務以ＯＥＭ方式製造和銷售採用不銹

鋼為主要原料的家居用品，集團生產逾１００個品種供廚房和浴室用的家居用品，家居產品主要

分為垃圾桶、櫃門把手、廚房用品、衛浴用品和其他等五大類，帝國集團環球控股現時約有

８６％產品以ＯＥＭ方式售予宜家家居，過分依賴單一客戶形成集團議價能力不高，經營風險上

升的被動局面。

至於其他業務方面，集團的間接附屬公司七元互動數碼科技有限公司在較早時候與福州磐石

雲科技有限公司訂立技術服務協定，福州磐石雲科技有限公司同意向七元互動數碼科技有限公司

租出設備以及提供軟體和技術服務，主要針對提供雲計算和資料儲存服務以及從七元互動數碼科

技有限公司開採所得的奇亞幣中抽取５％作為報酬，這項業務看似簡單，但顯涉的風險不少，首

先是虛擬貨幣在國內政策下存在灰色地帶，之前就有報道指國內某些虛擬貨幣礦場受整改，在業

務定性上有否踩到官方紅線不好說，其次是以虛擬貨支付報酬會否再一次觸碰到官方紅線更是難

以預料，帝國集團環球控股的毛利率上升主要由於期內電子競技業務以及加密貨幣價格高企導致

雲計算及數據儲存業務的毛利率上升所致，由於加密貨幣相關業務的後續發展成疑，投資者不要

寄以厚望。由於疫情有死灰復燃的跡象，市民外出消費意欲必定大受影響，家品業務在下半年必

定表現差勁，投資者宜於現價沽貨，合理買入價在７﹒８元附近。

《資深市場人士 戴名》



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