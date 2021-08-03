港燈上半年多賺８﹒５％，派中期息１５﹒９４仙

《經濟通通訊社３日專訊》港燈（０２６３８）公布中期業績，集團截至２０２１年６月底
止６個月，純利８﹒８億元，按年升８﹒５％；每股基本盈利９﹒９６仙；派中期股息
１５﹒９４仙，與去年同期持平。
期內，集團收入５２﹒４９億元，按年升９﹒３５％；分派總額１８﹒０４億元，按年持平
；未計利息、稅項、折舊及攤銷前溢利為３６﹒４億元，按年升１３﹒６１％。（ｓｌ）
＊有關業績的備註，請參閱該公司之正式通告
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