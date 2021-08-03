【企業盈喜】ＭＢＶ料中期虧轉盈，錄淨溢利不少於約二百萬令吉

《經濟通通訊社３日專訊》ＭＢＶ（０１９５７）發盈喜，預期截至今年６月底止六個月，

將錄得淨溢利不少於約２００萬令吉，而去年同期則錄得淨虧損約４４０萬令吉。

轉虧為盈的主要原因是報告期間營業日數增加，是由於去年同期馬來西亞政府和新加坡政府

採取措施以控制新冠肺炎疫情導致集團暫停經營；及期內無產生上市費用，而去年同期則錄得上

市費用約５６０萬令吉。（ｓｌ）

