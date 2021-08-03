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03/08/2021 17:56

【新冠肺炎】澳門：稍後決定需否實行全民核酸檢測

　　《經濟通通訊社３日專訊》澳門政府通過與內地的聯防聯控機制，接獲珠海衛生部門今日通
報，２名澳門居民昨（２日）在珠海進行的檢測結果為陽性。衛生局為這２名居民和其２名子女
進行核酸檢測，均呈陽性。澳門社會文化司司長歐陽瑜表示，首先要完成相關確診患者密切接觸
者的第一輪核酸檢測，之後才決定是否需要實行全民核酸檢測。目前，各相關部門正就全民核酸
檢測的方案作好準備。

＊明起進入街市須出示綠色「澳門健康碼」＊

　　澳門政府稱，因應新型冠狀病毒肺炎疫情發展，市政署適時調整相關防疫措施，明日（４日
）起市民進入各街市須出示有效的綠色「澳門健康碼」，並須遵守既有的防疫措施，嚴格履行相
關防疫責任。
　　為減低病毒散播風險，明（４）日起，市民進入各市政街市，需要出示健康碼，而由市政署
發牌監管的飲食及飲料場所、美容院、髮型屋及遊戲機中心等場所，按防疫指引，須出示有效的
綠色健康碼，若「澳門健康碼」為「紅碼」或「黃碼」時，將不予進入場所，市政署亦將加強巡
查街市。

＊各地加強消毒＊

　　另外，澳門市政署表示，澳門多個地點及公共地方加強消毒，供澳鮮活食品數量正常，不受
疫情影響，請市民放心。消委會會派員巡查各區超市，現時價格維持穩定、存貨充足，呼籲商號
勿抬價穩貨源。（ｃｌ）

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