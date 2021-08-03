【企業盈喜】碧桂園服務（０６０９８）料中期純利增逾５０％

《經濟通通訊社３日專訊》碧桂園服務（０６０９８）公布，預期截至６月３０日止中期純

利增長超過５０％，即逾１９﹒７３億元人民幣。

該集團指，純利主因合併收入和稅前利潤均同比升超過５０％，物業管理在管面積的增加與

社區增值服務、非業主增值服務及城市服務業務收入的綜合上升導致。

該集團預計將於本月下旬公布業績。（ｗｈ）

