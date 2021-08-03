《日入而息》官媒批網遊騰訊股價受壓，渣打恢復派息擬回購股份

《今天重點》﹡官媒批「精神鴉片」成數千億產業，應更嚴格管理網遊；釀市場震盪後，官

媒刪除網遊「精神鴉片」報道；官媒評論表示孩子沉迷遊戲不應把責任完全

推給遊戲廠商

﹡騰訊（００７００）推遊戲雙減雙打新措施，未滿１２歲禁遊戲內消費

﹡網易（０９９９９）遊戲再升級防沉迷系統，添技術手段提鑒別準確率

﹡渣打（０２８８８）中期基本稅前盈利２６﹒８億美元升３７％，派息３美

仙；渣打上半年淨息差減少１８基點，信貸減值淨撥回４７００萬美元；渣

打中期亞洲區除稅前基本溢利升４１％，香港區升１６％；渣打將回購

２﹒５億美元股份，料日後可提高每股全年股息金額；渣打料支出少於百億

美元，預期貸款損失率更遲才返回較正常化水平；渣打冀運用資本進行收購

，否則擬重啟回購或增加派息；渣打指下半年淨息差走勢與次季持平，料全

年撥備維持低水平；渣打續把握大灣區及跨境理財通機會，對本港業務前景

看法正面

﹡港燈（０２６３８）上半年多賺８﹒５％，派中期息１５﹒９４仙；港燈上

半年售電量增１﹒９％，兩基建項目料２０２２－２３年投產

﹡本港新增４宗輸入個案，土耳其航空禁飛兩周



《即日市況》﹡恆指低收４０點報２６１９４，科指跌９９點報６６９６



《深滬股市》﹡成交回落滬綜指收跌０﹒４７％，半導體閃崩網遊捱沽



《美元匯價》﹡澳央減少買債計劃不變，澳元曾重上７４美仙；歐元最新報１﹒１８９０

╱９４，日圓最新報１０９﹒１６╱１８



《公司業績》﹡渣打（０２８８８）中期基本稅前盈利２６﹒８億美元升３７％，派息３美

仙；渣打上半年淨息差減少１８基點，信貸減值淨撥回４７００萬美元；渣

打中期亞洲區除稅前基本溢利升４１％，香港區升１６％

﹡港燈（０２６３８）上半年多賺８﹒５％，派中期息１５﹒９４仙

﹡海港企業（０００５１）中期虧損收窄至１﹒０４億元，不派中期息

﹡艾德韋宣（０９９１９）中期轉虧為盈賺３５４５萬人幣，連特息派

７﹒９６港仙

﹡澳博控股（００８８０）中期虧損擴大至１４﹒６６億元，不派中期息

﹡長江生命科技（００７７５）中期純利按年增１５％，不派中期息



《公司資訊》﹡渣打（０２８８８）將回購２﹒５億美元股份，料日後可提高每股全年股息

金額；渣打料支出少於百億美元，預期貸款損失率更遲才返回較正常化水平

；渣打冀運用資本進行收購，否則擬重啟回購或增加派息

﹡港燈（０２６３８）上半年售電量增１﹒９％，兩基建項目料２０２２－

２３年投產

﹡小米（０１８１０）雷軍下周二做年度演講，演講後將發布新品

﹡李小加創辦「滴灌通」平台啟動，將國際資本引入中國小微企

﹡信義玻璃（００８６８）料下半年浮法玻璃價格將持續上升，可覆蓋成本升

幅

﹡國泰Ａ３２１ｎｅｏ明投入服務，首航前往上海浦東

﹡傳中國華融擬出售重慶螞蟻消費金融公司約５％股權，涉約４億元人民幣

﹡傳花旗保誠匯控等金融企業擬加快關閉亞洲燃煤電廠

﹡傳內地ＡＩ平台第四範式最快今年來港上市籌約４７億

﹡傳金力永磁在港遞交上市申請，擬集資約１５﹒６億元

﹡融信中國（０３３０１）７月總合約銷售額按年升約３１％

﹡大唐集團（０２１１７）７月合約銷售額３３﹒６７億元人民幣

﹡領展（００８２３）周末人流重回疫情前水平，料消費影響具持續性

﹡佳辰控股（０１９３７）未知任何股價或成交量不尋常波動之原因

﹡順騰國際（００９３２）部份贖回本金總額６００萬港元之可換股債券

﹡飛思達科技（０１７８２）附屬與山東文旅訂立戰略合作框架協議

﹡環球醫療（０２６６６）附屬與天風資管訂立兩宗租賃資產出售協議

﹡永嘉集團（０３３２２）越南廠房無必要全面停運，重開計劃有待決定



《國企紅籌》﹡中石化油服（０１０３３）聘任孫丙向為副總經理，即日起生效

﹡光大環境（００２５７）透過收購項目公司多數股權取得無錫垃圾發電項目

﹡上海電氣（０２７２７）印度訴訟或對本期利潤或期後利潤存不確定性



《神州民企》﹡恆大地產拖欠廣告費，利歐股份起訴並申請保全３億元；傳中央將恆大定性

為「流動性問題」，非資不抵債；中國恆大（０３３３３）７月實現合約銷

售額４３７﹒８億人幣，按年跌１３％



《中國要聞》﹡中鋼協表示鋼鐵出口面臨下行壓力，海外供應缺口嚴峻

﹡民航局表示擬批准江蘇京東貨運航空有限公司籌建

﹡前高管被前妻指控詐騙及偷漏稅，海航集團正在調查

﹡蘇寧集團否認物流業務將被深圳某港口集團收購

﹡上半年全國黃金消費量同比增６９％，實物黃金投資熱

﹡小米智能手機出貨量在歐洲躍居第一，首次超越三星

﹡中國手遊月活用戶數近５﹒４８億，Ｚ世代為主流人群

﹡深交所發布國證香蜜湖綠色金融指數

﹡人行１００億逆回購利率持平，今零投放零回籠；人行上海總部表示持續防

範虛擬貨幣交易和代幣發行風險

﹡中印軍長級會談同意保持談判對話，盡快解決剩餘問題

﹡浙江金華被約談後啟密集調控，廣州取消人才買樓政策

﹡網信辦將規範網上涉明星信息，廣電總局整治網絡綜藝

﹡上海發現１例新冠確診病例，浦東１地調為中風險地區

﹡上海證監局表示持續釋放對證券違法活動「零容忍」信號

﹡房地產藍皮書：一二線城市房價漲速顯著快於三四線

﹡７月汽車經銷商庫存預警指數為５２％，於榮枯線之上

﹡中汽協表示上半年整車進口量同比增４８﹒２％

﹡國務院表示目標２０２５年全國體育產業規模達５萬億元



《寶島快訊》﹡台股收升０﹒３％，朱立倫參選國民黨主席



《其他消息》﹡消委會接２６宗涉消費券投訴，提醒市民留意優惠條款

﹡林鄭稱年底前公布新氣候行動藍圖，有信心２０３０年達減碳目標

﹡譚耀宗稱民建聯選舉誓師不會邀職業歌手表演

﹡澳門堅決反對美國涉立會選舉言論，內部事務外國機構無權干涉

﹡深股通額度全日用近２９億元，陸股通連續五日淨流入；滬股通額度全日用

近２９億元，陸股通流入１８億元

﹡ＵＢＳ因違反多項監管規定遭證監會罰款１１５５萬元

﹡九巴員工本年度薪酬維持不變，非管理職級可獲特惠金



《東京奧運》﹡中國選手戴毛澤東襟章領金牌，國際奧委會要求解釋

﹡多１８宗與奧運相關確診包括一名選手，累計近３００宗

﹡男子３米跳板決賽，國家隊包辦金銀牌

﹡國泰向得獎香港運動員送出一年無限次乘搭商務艙機票

﹡日本政府要求韓代表團停止針對福島食材，並改善做法

﹡男子體操雙槓項目，中國隊鄒敬園奪金牌

﹡奧運開幕典禮，日本「露臉」運動員表現未如理想



《重拳監管》﹡市監總局表示對涉嫌哄抬價格汽車芯片經銷企業立案調查

﹡李小加稱監管趨嚴主要由於互聯網金融走了彎路

﹡官媒批「精神鴉片」成數千億產業，應更嚴格管理網遊

﹡官媒評論表示孩子沉迷遊戲不應把責任完全推給遊戲廠商

﹡傳貨拉拉返港上市有進展，已聘美銀高盛任聯席保薦人

﹡摩通表示內地監管改革屬地方性問題，風險似乎已被消化

﹡據報字節跳動多名外國投資者尋求減持股份

﹡騰訊推遊戲雙減雙打新措施，未滿１２歲禁遊戲內消費

﹡釀市場震盪後，官媒刪除網遊「精神鴉片」報道

﹡網易遊戲再升級防沉迷系統，添技術手段提鑒別準確率



《新冠肺炎》﹡本港新增４宗輸入個案，土耳其航空禁飛兩周

﹡江蘇全面暫停進出南京、揚州的國內航班及出租車業務

﹡武漢將進行全員全面核酸檢測

﹡張家界表示境內所有居民、遊客不得離開

﹡揚州疫情持續擴散，今起主城區所有小區實施封閉管理

﹡滬衛健委表示尚未發現新增病例與國內其他病例存在關聯

﹡鄭州隔離醫院爆疫致１３人確診，與緬甸毒株高度同源

﹡澳門一對夫婦檢測結果呈陽性，曾到訪珠海；澳門進入即時預防狀態，離境

需２４小時檢測陰性報告；澳門一家四口檢測呈陽性，啟動分區分級防控管

理機制；澳門稍後決定需否實行全民核酸檢測

﹡台灣今日新增１６宗本土確診，新增２宗死亡個案

﹡阿聯酋批准國藥的新冠疫苗用於３歲及以上年齡兒童

﹡公共醫療醫生協會表示當局無就打針新政諮詢員工

﹡因應疫情防控要求，鐵路部門推出免費退票措施

﹡何栢良稱重劃高中低風險地區是變相放寬防疫措施

﹡張文宏稱上海新增確診者已打疫苗，再感染是突破病例

﹡楊潤雄料９月開學後可恢復全日面授課堂的學校不多

﹡陳肇始稱外來仍有不穩因素，需繼續推高接種率

﹡中大團隊發現８０人打科興後中和抗體水平偏低，將安排打第三針

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