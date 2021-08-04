《日出而作》道指升２７８點標普收市新高，廣東監管約談奈雪的茶



《外圍重點》歐美主要股市指數收市：



紐約道瓊斯 ３５１１６．４０ 升 ２７８．２４點╱０．８０％

標普５００ ４４２３．１５ 升 ３５．９９點╱０．８２％

納斯達克 １４７６１．３０ 升 ８０．２３點╱０．５５％

倫敦富時１００ ７１０５．７２ 升 ２４．００點╱０．３４％

法蘭克福ＤＡＸ １５５５５．０８ 跌 １３．６５點╱０．０９％

巴黎ＣＡＣ４０ ６７２３．８１ 升 ４７．９１點╱０．７２％



﹡香港時間７：４５ａｍ美元兌日圓１０８．９６，歐元兌美元１．１８６４



《最新資訊》﹡道指升２７８點工業板塊帶動，標指創收市新高

﹡美元匯價回穩，市場關注美國疫情

﹡美國副總統賀錦麗八月底將訪問新加坡及越南

﹡力寶（００２２６）料中期虧轉賺最少１﹒５億元

﹡中國能源建設（０３９９６）料中期盈利升最多１．８倍

﹡香港華人（００６５５）料中期虧轉賺最少１﹒５億元

﹡智紡國際（０８５２１）料上半年純利大增至６００萬元

﹡華津（０２７３８）料中期虧轉賺最多５５００萬人幣

﹡久邦達（０２７９８）料中期純利跌最多６０％

﹡大地教育（０８４１７）料３個月盈轉虧２６０萬元

﹡中國蜀塔（０８６２３）半年盈轉虧損約５４０萬人幣

﹡莊皇（０８５０１）料首季盈轉虧，毛利跌５３％

﹡麥迪衛康（０２１５９）料中期虧損擴大３倍

﹡官媒復刊炮轟網遊文章，惟刪精神鴉片電子毒品等表述

﹡「回港易」今日起暫不適用於澳門

﹡珠海因澳門爆疫全市核酸檢測，戲院美容院等場所停業

﹡澳門今日啟動全民檢測，預計３天內完成

﹡Ｋ２ Ｆ＆Ｂ（０２１０８）新加坡開美食廣場，租金２９５３萬元

﹡大成食品（０３９９９）中期盈利７１３５萬人幣跌１６％，不派息

﹡中原建業（０９９８２）７月銷售額２３﹒６億人幣，同比跌逾７％

﹡中國網絡信息附屬與ＡＩＦＩ合作辦財商教育

﹡中關村租賃（０１６０１）訂融資租賃，利息１５３０萬人幣

﹡光控精技（０３３０２）２２２０萬人幣認購基金，投資光電行業

﹡旭輝（００８８４）控股股東增持１﹒１９億股，股權升至逾５５％；７月

銷售額２０９億人幣，同比跌５％

﹡百濟神州（０６１６０）計劃美國建造一個生產研發中心

﹡自然美（００１５７）中期虧轉賺１７０３萬元，不派息

﹡奈雪的茶涉食安問題北京門店已停業，未受到政府部門罰款及處罰

﹡奈雪的茶遭廣東聯合深圳市監部門約談，當局將開展食安專項檢查

﹡阿里巴巴（０９９８８）第二季純利逾４５１億人幣，同比降５％

﹡信達生物（０１８０１）產品達伯舒第二季銷售逾７億人幣，升４０％

﹡康方生物晚期實體瘤藥物ＩＩ期臨床研究獲藥監局批准

﹡祥生控股（０２５９９）７月銷售額近５６億人幣，按月跌４４％

﹡僑雄（００３８１）建議５股併１股，再１股供３股籌１﹒４億元

﹡榮萬家（０２１４６）或獲河北省政府背景公司投資

﹡綠景中國（０００９５）旗下深圳白石洲更新項目獲施工許可

﹡德信中國（０２０１９）７月銷售額４４億人幣，同比跌２２％

﹡澳能建設（０１１８３）獲１０９３個停車位充電設施合約



《國企紅籌》﹡東風（００４８９）旗下嵐圖新車獲３６８９用戶青睞

﹡金茂（００８１７）上月銷售額按年跌逾１８％，七個月增長近１９％

﹡廈門港務（０３３７８）上市附屬發新股籌最多８億人幣



《神州民企》﹡明源雲（００９０９）６億人幣全擁明源雲客電子商務

﹡建業地產（００８３２）７月銷售額逾２３億人幣，同比跌３０％



《中國要聞》﹡二季度社保基金ＱＦＩＩ布局高科技及先進製造業

﹡重大項目密集開工，下半年基建投資將迎溫和增長

﹡中保協報告前海人壽，安心保險等５險企償付能力不達標

