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即市新聞

04/08/2021 07:51

《油金掠影》市場憂慮變種病毒肆虐中美，油價走低，金價偏軟

　　《經濟通通訊社４日專訊》油價上日走低，市場擔心Ｄｅｌｔａ變種病毒確診病例在中美增
加，蓋過上周美國成品油庫存再度下跌的預期，布蘭特原油期貨跌０﹒６６％收７２﹒４１元（
美元﹒下同），美國原油期貨跌０﹒９８％報７０﹒５６元。
　　美國石油協會數據顯示，上周美國原油庫存減少８７﹒９萬桶，汽油庫存少５８０萬桶，蒸
餾庫存少７１﹒７萬桶，庫存連續第３周減少。惟消息未有刺激油價，中美為全球最大石油用家
，兩國Ｄｅｌｔａ變種病毒病例增加拖累油價，兩大指標原油期貨一度下跌超過３％。

＊市場觀望美國就業數據＊

　　美國非農就業數據於本周五公布，聯儲局或根據數據減慢資產購買步伐，市場此前維持謹慎
態度。現貨金微跌０﹒２％，報１８０９﹒７９元。美國黃金期貨跌０﹒４％收報１８１４﹒１
元。
　　據路透消息，經濟學家預期美國７月就業崗位將增加８８萬個，比６月份多出３萬個。聯儲
局中兩位偏鷹派政策制定者近日表示，就業市場接近完全復甦，這為聯儲局在數月內逐步削減對
經濟的支持做好準備。
　　其餘貴金屬方面，白銀曾漲０﹒３％，報每盎司２５﹒５２元；鈀金曾跌０﹒９，報每盎司
２６５２﹒３８元。（ｌｃ）

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