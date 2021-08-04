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即市新聞

04/08/2021 09:05

《運籌帷幄－梁業豪》港股繼續轉好機會增大

　　《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量分別為１８﹒７５％和
３﹒２５％，局勢則均尚屬顯著向淡。過去四個交易日內，港股好淡雙方爭持非常激烈；但大家
或已留意到，低位總會有可靠的支持。各位可能立即會問：「這豈非代表投資者逢低造好，即市
獲利？」理論上的確如此，但這只不過是歷史，並不保證今天（４日）同樣的市況會重現。筆者
關注的，反而是這會否啟示港股短期後市將會向好。至於筆者的ＷＢＲ分析系統，昨天（３日）
發出了超短線至長線均入市補貨的啟示。
　　其實，恆生指數早已於上月２７日在２４７４９找到短期支持，並於翌日（２８日）在陰陽
燭日線圖上呈現「錘頭」利好轉向形態其後出現的「上升裂口」支持指數升上更高的水平，現只
等待ＭＡＣＤ發出「熊牛」買入訊號，令圖表形勢進一步向好，吸引更多好友入市。本欄認為，
港股大市繼續轉好的機會已經增大。《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》
（影音：ｐａｔｒｅｏｎ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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