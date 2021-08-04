《ＥＴＦ解碼－羅博仁》了解ＥＴＦ投資「大趨勢」

《ＥＴＦ解碼》氣候變化、人口老化、加速都市化、發展中經濟體崛起、顛覆性科技等趨勢

，為投資世界帶來翻天覆地的變化，催生了ＥＴＦ投資的「大趨勢」，並重塑了香港ＥＴＦ市場

生態。接下來，我們將探索香港ＥＴＦ市場上的「大趨勢」，以及陸續介紹當中不同的行業或主

題－這期先由顛覆性科技開始。



＊透過ＥＴＦ投資「大趨勢」＊



「大趨勢」是指對環球經濟具有深遠影響、能夠改變人類生活的革命性變化；是長期的結構

性轉變，與周期性的短期投資主題不同。

主題式ＥＴＦ是投資於「大趨勢」其中一種簡便、具成本效益的工具，讓投資者可分散投資

於目標行業，避免承受過大的個股風險。

香港的主題式ＥＴＦ市場正穩步擴張，在２０２１年首季，流入香港上市主題式ＥＴＦ的資

金規模約１５０億港元，流入規模已經與２０２０年全年相約。目前，香港主題式ＥＴＦ的資產

管理規模（ＡＵＭ）約４５０億港元，佔ＥＴＦ總資產管理規模約１０﹒８％。

同時，主題式ＥＴＦ的主題行業種類持續增加，僅是今年７月，在香港交易所上市的主題式

ＥＴＦ便有５隻，涵蓋醫療保健、遊戲和娛樂、電子商務、半導體和中國科技；其中，半導體就

是近年備受市場關注的顛覆性科技投資主題。



＊聚焦顛覆性科技＊



顛覆性科技包含多個領域，例如人工智能、大數據、雲端計算、數碼內容、金融科技及機械

人等。這些科技可以幫助我們提高效率、降低成本、發展自動化技術、提供度身訂造的高度個人

化產品和服務，並減少金融交易上的障礙等。

簡而言之，顛覆性科技有助改善我們的生活，推動智慧城市的發展，及改善人口老化國家應

對勞動力短缺、生產力下降等問題。

顛覆性科技不但為我們的生活帶來便利，亦創造了嶄新的投資主題。２０２０年，香港市場

五大價格升幅最高的ＥＴＦ之中，有四隻皆為投資於顛覆性科技的產品，而其中一隻主要追蹤中

國電動汽車行業的ＥＴＦ，在２０２０年全年上漲１２３﹒１％，成為年內表現最佳的ＥＴＦ。

不過，投資者應注意，「大趨勢」始終是長期的結構性變化，其推行速度或以年計，發展軌

跡鮮有呈線性（ｌｉｎｅａｒ）。因此，與投資多個行業、追蹤大市表現的基金相比，投資「大

趨勢」的基金或波動性相對較大。

此外，這類基金的最大風險莫過於其投資主題未能兌現。觸礁的原因各異，例如基金所投資

的科技失效、政策終止支持，或宏觀經濟因素與投資主題背道而馳。因此，投資者在作出投資決

定之前，應先了解特定「大趨勢」主題所涉及的風險。

歡迎瀏覽香港交易所網頁（ｗｗｗ﹒ｈｋｅｘ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ╱ｅｔｐ），了解更多香港上

市ＥＴＦ的資訊。投資ＥＴＦ涉及風險，無法保證獲利。投資者作出任何投資決定前，應先了解

相關投資風險，以免蒙受損失。《香港交易所交易所買賣產品主管 羅博仁》



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