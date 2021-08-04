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即市新聞

04/08/2021 08:10

《缸邊隨筆－石鏡泉》日本政府都沽美債

　　《缸邊隨筆》日本政府退休金（Ｊａｐａｎ’ｓ　Ｇｏｖｅｒｎｍｅｎｔ　Ｐｅｎｓｉｏｎ
　Ｉｎｖｅｓｔｍｅｎｔ　Ｆｕｎｄ）是全球最大的退休金，截至今年３月的過去１２個月內，
大削在美國國債上的投資。

　　乜叫大削？是將持有美債由佔比４７﹒５％削至佔比只３５％，這個３５％，是較ＦＴＳＥ
羅素全球政府債券指數建議所應持的３８％為低。即是謂，這個日本政府退休金是低配了美國國
債，但增持了歐洲政府債，法、德、意債都有增持。

　　中國與俄羅斯也同樣地減持了美債。

　　如今回顧，今年初美債息上升，可能不是市場預期美國經濟復甦，而是因為日本沽美債，到
日本３月年結完，再無日本沽債壓力，美債息便回軟。

＊美債息偏低不宜多持＊

　　日本為何要減持美債，因為的確是日資（不只日本政府退休基金，還有其他日資機構）持有
量不少，要減持是頗必然的事。尤其是美債息偏低是不宜多持、長持。

　　留意這兩個信息：

（１）２０１５年美儲局退市，日資亦跟之減持；

（２）今年初，日本政府基金減持，美十年債息就由１厘左右扯上１﹒７厘，日後，日資如減持
美債，美儲局又退市，美十年債息扯上２厘至３厘，並非不可能，屆時美股是不能不受壓，這個
時間或許就是在２０２２至２０２３年。

　　為甚麼這樣估？

　　美聯儲理事沃勒在８月２日在訪問中表示，美儲局最早可能於今年１０月開始放緩債券購買
量，前提是在８月和９月的就業職位增長在８０萬個左右，此即是回到疫情前水平，市場估計，
７月非農職位增長（８月６日公布）會增８５萬人，８月有望增７８﹒８萬人，自２０２０年５
月以來，美國已經恢復了１５６０萬個職位。因此，如今周五，公布的７月非農新增職位一達到
８０萬人或以上。美十年債息會升，市場或要先來個震盪了，宜留心。

　　但如果７月的就業職位不夠８０萬人，只得７０萬人時，市場又會炒經濟放緩，美債息跌，
但美股又未必會升，因為經濟放軟，是不利股份盈利者。《資深投資者　石鏡泉》
　
（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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