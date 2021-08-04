【企業盈警】中國蜀塔（０８６２３）半年盈轉虧損約５４０萬人幣

《經濟通通訊社４日專訊》中國蜀塔（０８６２３）據未經審核綜合管理賬目之初步審閱，

預計今年首六個月錄淨虧損約５４０萬元（人民幣，下同），而去年同期錄純利約６７０萬元。

主要由於毛利減少約６５０萬元及由於原材料成本增加導致毛利率下降；貿易應收款項之預期信

貸虧損撥備增加約１５０萬元；及員工成本增加約９０萬元。

相關業績預期將於本月１３日前後刊發。（ｎｓ）

