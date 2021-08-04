中國７月財新服務業ＰＭＩ勝預期，港股升３４５點重上２６５００

《經濟通通訊社４日專訊》港股低開３２點報２６１６１點。其後受惠國務院稱目標到２０

２５年全國體育產業總規模達到５萬億人幣的消息刺激，體品股炒上；澳門啟動全民核酸檢測計

劃，預計三日內完成，賭股偏軟；騰訊上日急跌後反彈。

另外，最新公布的中國７月財新服務業ＰＭＩ為５４﹒９勝預期的５０﹒５，前值為５０﹒

３；財新綜合ＰＭＩ為５３﹒１，前值為５０﹒６。消息刺激港股最高見過２６５６２點升３６

７點，現報２６５４０，升３４５點或升１﹒３２％，破十天線（２６３０７點），主板成交４

１０﹒６６億元。國企指數報９４３３，升１１２點或升１﹒２１％。恆生科技指數報６８０３

，升１０６點或升１﹒６０％。

上證綜合指數報３４６１，升１３點或升０﹒３８％，成交１５１１﹒３３億元人民幣。深

證成份指數報１４７９２，升５５點或升０﹒３８％，成交２０６２﹒３２億元人民幣。

表列十大升跌幅恆指成份股表現：



股份（編號） 現價 變幅

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安踏 （０２０２０） １８７﹒９０元 升８﹒１１％

申洲 （０２３１３） １８４﹒６０元 升５﹒６１％

創科 （００６６９） １４８﹒４０元 升４﹒１４％

比亞迪 （０１２１１） ２７１﹒００元 升４﹒６３％

阿里健康（００２４１） １２﹒４６元 升３﹒８３％



銀娛 （０００２７） ４８﹒５５元 跌２﹒９０％

九置 （０１９９７） ４０﹒５０元 跌１﹒４６％

龍湖 （００９６０） ３６﹒６５元 跌０﹒８１％

平保 （０２３１８） ６８﹒８５元 跌０﹒４３％

蒙牛 （０２３１９） ４４﹒９０元 跌０﹒４４％

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表列重磅股表現：

股份（編號） 現價 變幅

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友邦 （０１２９９） ９４０﹒０元 升１﹒２９％

騰訊 （００７００） ４６０﹒４元 升３﹒２３％

匯控 （００００５） ４３﹒６元 升１﹒６３％

美團 （０３６９０） ２１５﹒６元 升１﹒８９％

阿里巴巴（０９９８８） １９３﹒０元 跌０﹒２６％

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（ｎｓ）

