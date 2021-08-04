【企業盈警】大地教育（８４１７）料３個月盈轉虧２６０萬元

《經濟通通訊社４日專訊》大地教育（０８４１７）公布，預期截至６月３０日止３個月由

盈轉虧，期內預期虧損淨額約２６０萬元，去年同期純利８０萬元。

該集團指，盈轉虧乃主要由於與去年同期確認匯兌收益淨額約２８０萬元相比，今年本期間

由於外匯穩定，其他收入減少約３２０萬元；及期內僱員福利開支及其他行政開支分別增加約

２３萬元及２５萬元，用於在中國成立附屬公司。

該集團將於８月中旬公布業績。（ｐｌ）

