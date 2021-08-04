《專家之言－何志銘》網遊被批為鴉片拖低新經濟股，港股觀望為佳

《專家之言》昨（３日）港股輕微高開５３點，報２６２８９點。隨後內地有媒體發表文章

指網絡遊戲為「精神鴉片」，更點名批評騰訊（００７００）旗下遊戲《王者榮耀》，拖累一眾

新經濟股表現，指數更一度借勢急插，港股一度低見２５７７４點，大插４６１點。幸臨近尾市

新經濟股見資金追入且跌幅更一度收窄，港股全日收報２６１９４點，跌４０點或跌０﹒１６％

，主板股票的升跌比率為１８比２４，恆指成分股３１隻股份上升，下跌股份２３隻，升跌比率

為５３比４０，主板成交２０３７﹒０３億元。國企指數報９３２０點，跌１６點或跌０﹒１７

％。恆生科技指數報６６９６點，跌９９點或跌１﹒４７％。至於內地股市方面，上證綜合指數

報３４４７點，跌１６點或跌０﹒４７％，成交６０３４﹒１９億元人民幣。深證成分指數報１

４７３６點，跌６１點或跌０﹒４１％，成交８１２７﹒１９億元人民幣。



＊美儲局副主席就貨幣政策發言成焦點＊



後市方面，美聯儲副主席克拉里達將就「美國貨幣政策的前景、結果和展望」發表講話，將

為市場焦點所在。至於數據方面，美國公布７月ＡＤＰ就業變動，料為６９萬。美國公布７月綜

合採購經理人指數及７月服務業採購經理人指數料由６４﹒６降至５９﹒８。至於本港方面，暫

時以觀望態度為佳，先望企穩２６０００點再作部署，另外提一提大家今日（４日）公布業績的

公司分別有長建（０１０３８）、電能（００００６）。《獨立股評人 何志銘》



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