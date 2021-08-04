【放電做運動】內地再谷體育產業，李寧最吸金，惟分析籲吼特步

《經濟通通訊社記者羅鈞鴻４日報道》奧運競賽發展如火如荼，中國目前已奪得３２個金牌

，排名榜首。正當官媒接連狠批網絡遊戲是「精神鴉片」，國務院公布為期五年的全民健身計劃

，目標是令體育產業規模達５萬億元人民幣！消息刺激體育用品股飆升，龍頭李寧

（０２３３１）和安踏體育（０２０２０）半日分別揚８及５％，前者吸引逾１億資金掃貨；惟

分析首選股價相對落後的特步國際（０１３６８）。



＊內地鼓勵青少年放「電」做「運動」＊



國務院發布《全民健身計劃（２０２１－２０２５年）》，提出至２０２５年時，內地需完

善全民健身公共服務，及提升經常參加體育鍛煉人數比例至３８﹒５％，繼而推動體育產業達至

５萬億元人民幣。具體措施包括，新建或擴建逾２０００個體育公園、體育館等設施、發放體育

消費券等。同時，促進體育資源集中於優質企業，鼓勵有條件企業以單項冠軍企業為目標做強、

做優、做大。

全民健身計劃亦強調青少年需多做運動，列明需保障學生每天校內、校外各１個小時的運動

時間，與中央要求防止青少年沉迷網絡遊戲的方針不謀而合，似乎當局希望鼓勵青少年「放下電

玩，落街做運動」！

高盛認為，《全民健身計劃》的體育產業目標相當於年均增長９％，料體育用品股期內年均

增長可達１３％，繼續看好其追蹤研究的體用股，即李寧及安踏，維持對兩股的「買入」評級，

目標價分別為１０３元及２１５元。



＊李寧獲逾億掃貨勝安踏，惟深圳北水壓李寧最多＊



國策利好疊加大行唱好，體品股急升。安踏早段曾升逾一成創新高，其後升勢放緩，半日漲

５﹒４１％，報１８３﹒２元；李寧則揚８﹒３８％，報９３﹒１元。至於滔搏（０６１１０）

和特步國際（０１３６８）分別抽升逾一成。

觀乎資金流，李寧最強勢。據《經濟通ＨＶ２報價系統》，李寧半日獲１﹒４億資金淨主動

買入，已連續第四個交易日獲資金掃貨；非散戶，即每宗成交金額１００萬或以上的交易的主動

買沽比率達６２：３８，反映資金配合升勢，亦較安踏的５６：４４理想。安踏半日則錄２７１

２萬元資金淨主動買入，僅佔成交金額約１﹒４％，惟也算扭轉過去５天平均流出６９９２萬元

的局勢。

不過，值得留意的是，據《經濟通ＨＶ２報價系統》的《大戶追蹤》功能，代表深圳北水的

中國創盈市場服務，目前淨賣出最多的股份是李寧。觀望港交所收市後公布的數據，留意北水會

否趁勢沽貨。



＊熊麗萍：今次計劃較實在，料特步值博率較高＊



駿達資產管理投資策略總監熊麗萍在《經濟通通訊社》早上財經直播節目《開市Ｇｏｏｄ

Ｍｏｒｎｉｎｇ》上表示，全民健身政策已討論多時，期間也只聞樓梯響，但今次訂出具體的體

育產業規模目標，明顯較過往「實在」，故消息刺激板塊飆升。她認為，全民健身政策符合中央

推動青少年身心健康的大方向，取締網絡遊戲盛行的現象。她相信政策具持續性，並預期地方政

府將陸續落實具體政策，有利行業前景。不過，政策落實需時，實際對個別體品股的利好作用仍

需觀察。

考慮到在港上市的體品股選擇有限，相信大部分資金因此集中追入龍頭股份。她認為，安踏

股價短期上試２００元後或出現獲利盤，故不建議無貨散戶高追，待股價回落才分注吸納作中長

線部署；現時則可留意走勢相對落後的特步國際，料值搏率較同業高。

