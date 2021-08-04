《盤後部署》港股高位遇壓力，短線或進一步下挫至２５２００點

《經濟通通訊社４日專訊》隔晚美股三大指數高收，港股今日走勢波動，今早大市低開３２

點後曾輕微下跌，隨後內地公布財新ＰＭＩ數據，較前值有大幅攀升，消息刺激中港兩地股市暢

旺，其中騰訊（００７００）、藥明（０２２６９）股價造好帶動市場氣氛，恆指盤中曾升最多

４５６點高見２６６５０點，午後港股升幅度逐步收窄，最終恆指收報２６４２６，升２３１點

或升０﹒８８％，主板成交１６８４﹒５１億元。國企指數報９４１９，升９８點或升

１﹒０６％。恆生科技指數報６８５９，升１６２點或升２﹒４３％。

內地股市同樣造好，上證綜合指數報３４７７，升２９點或升０﹒８５％，成交

５４６８﹒２１億元人民幣。深證成份指數報１４９９０，升２５３點或升１﹒７２％，成交

７４２２﹒１０億元人民幣。

重磅股方面，匯控（００００５）升０﹒５８％，報４３﹒１５元；騰訊（００７００）升

２﹒４２％，報４５６﹒８元；建行（００９３９）無升跌，報５﹒４９元；友邦

（０１２９９）跌０﹒２２％，報９２﹒６元；美團（０３６９０）升０﹒９５％，報

２１３﹒６元。



＊港股升逾４００點後收窄，高位仍有回吐壓力＊



港股今日升逾４００點之後升幅回吐，反映恆指高位仍有壓力，目前市場特別外資，對於中

國政策敏感度特別高。而內地官媒本以為對科技企業「訓話」早已是家常便飯，沒想到市場反應

如此之大，令官媒立即上午發表完文章後，下午已經急急刪除，令本以積弱的港股，目前更雪上

加霜。

大市近期進入大升大落格局，不排除恆指反覆下挫，進一步下試２５２００點或更低的水平

，建議投資者目前暫時清空手上的的科技股，可以考慮轉倉至汽車股、晶片股以及手機設備股，

預計騰訊（００７００）、美團（０３６９０）將有持續的資金流出情況，而騰訊應該在本月中

公布業績，或者有好表現但市場未必賣帳。（ｕｌ）

