【東京奧運】再多２７宗與奧運有關確診，４名希臘泳手屬群組感染

《經濟通通訊社４日專訊》日本東京奧組委公布，當地新增２７宗與奧運相關的新型肺炎確
診個案，包括４名運動員，其中３人為希臘花樣游泳選手，均住在奧運村，昨日已有１名同隊選
手確診，屬首宗運動員群組感染，另外，其餘新確診人士１９名業務委託工作人員、２名奧運相
關人士及４名志願者。
７月至今已有２８名運動員在東京確診，奧運有關確診累計增至３２２宗，患者居住在奧運
村佔２９２宗。（ｐｓ）
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