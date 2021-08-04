【東京奧運】再多２７宗與奧運有關確診，４名希臘泳手屬群組感染

《經濟通通訊社４日專訊》日本東京奧組委公布，當地新增２７宗與奧運相關的新型肺炎確

診個案，包括４名運動員，其中３人為希臘花樣游泳選手，均住在奧運村，昨日已有１名同隊選

手確診，屬首宗運動員群組感染，另外，其餘新確診人士１９名業務委託工作人員、２名奧運相

關人士及４名志願者。

７月至今已有２８名運動員在東京確診，奧運有關確診累計增至３２２宗，患者居住在奧運

村佔２９２宗。（ｐｓ）

