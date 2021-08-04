  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

04/08/2021 14:12

【東京奧運】再多２７宗與奧運有關確診，４名希臘泳手屬群組感染

　　《經濟通通訊社４日專訊》日本東京奧組委公布，當地新增２７宗與奧運相關的新型肺炎確
診個案，包括４名運動員，其中３人為希臘花樣游泳選手，均住在奧運村，昨日已有１名同隊選
手確診，屬首宗運動員群組感染，另外，其餘新確診人士１９名業務委託工作人員、２名奧運相
關人士及４名志願者。
　　７月至今已有２８名運動員在東京確診，奧運有關確診累計增至３２２宗，患者居住在奧運
村佔２９２宗。（ｐｓ）

etnet TV頻道現已登場，多元化財經及消閒影片輪流送上！ ► 即睇

返回新聞主頁

最新專題
More
財經熱話04/08/2021
【放電做運動】內地再谷體育產業　李寧最吸金　惟分析籲吼特步
FOCUS04/08/2021
【FOCUS】監管重拳終極目標　劍指取代美國秩序
開市Good Morning04/08/2021
熊麗萍：阿里業績無驚喜憂監管阻增長　料210元見阻力
財經熱話04/08/2021
阿里季度少賺半成顯監管影響 惟大行看好前景籲買入
財經熱話04/08/2021
澳門疫情突變　濠賭股損手
財經熱話04/08/2021
內地打擊「精神鴉片」鼓勵強身健體　體品股全面起動
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

全城狂賀港隊運動員東奧創佳績！【etnet Bonus】賞你Decathlon電子禮品卡

【周一加油站】好禮Cheer You Up — 賞櫻桃小丸子tote bag

全城狂賀港隊運動員東奧創佳績！【etnet Health Bonus】賞你維柏健webber naturals【健骨至尊500/400 (特強配方)】

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金