《台股攻略－黃振宇》電子股重回主流，台股有望維持強勢

《台股攻略》美股三大指數昨晚（３日）走強，台股今日（４日）跟隨其步伐上揚，加上資

金重投電子股板塊，加權指數今早以１７５８８點開市，期後在電子權值股帶動下衝高，刺激指

數突破１７６００點關口，加上航運股走勢回穩，最終收報１７６２３﹒８９點，升７０﹒１３

點，成交金額則與昨日相若，達３７４０﹒２５億元（新台幣．下同）。

電子股重回主流，成交比重大增至超過六成以上，蘋果概念股個別發展，台積電收５９６元

，升０﹒３％；鴻海收１１２元，升０﹒５％，惟大立光還未擺脫被大行調低目標價的陰霾，股

價持續沉底，收２８５５元，跌１﹒４％。半導體股成大市焦點，聯電站上６０元關口，收

６０﹒５０元，升１﹒９％，而聯詠、創見、華泰、矽統、矽力－ＫＹ、天鈺、新唐亦表現強勢

，升３％－８﹒９％。晶圓代工廠世界因法說會釋出正面信息，開市即升至漲停，收

１３３﹒５０元，創歷史新高。而矽晶圓廠環球晶亦升超過３％，收８９３元。面板股亦走勢強

勁，群創及彩晶中段升至漲停，分別收２０﹒９５元及２１﹒５５元，而友達亦大升超過９％，

收２３﹒４０元。航運股回穩，三大貨櫃指標股的長榮收１４３﹒５０元，陽明收１２９元，而

萬海則收２３３元，均升約２％。散裝航運股方面，建新國際、遠雄港、中櫃亦站穩盤上，均升

１﹒８％－３﹒８％。

台股進入業績期，有望維持強勢，而市場資金流向電子股，將成大市再創新高的動力。

《富邦銀行（香港）證券投資服務部市場營銷及業務發展主管 黃振宇》



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