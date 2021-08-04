【企業盈警】莊皇（０８５０１）料首季盈轉虧，毛利跌５３％

《經濟通通訊社４日專訊》莊皇集團（０８５０１）料截至今年６月３０日止三個月純利及

毛利，將較去年同期分別大跌約１０４％及５３％，主要由於疫情全球傳播對中國及香港經濟造

成長久不利影響，致若干項目客戶遭現金流緊張困擾而延遲項目進度；及其減低招標造價更積極

招標新項目，致若干項目利潤率減少。

該公司料首季業績將於本月刊發。（ｊｃ）

