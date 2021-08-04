《窩輪豪情－梁業豪》指數期權引伸波幅急跌的啟示

《窩輪豪情》各主要行業類別中，現時超短線（一星期至一個月）表現最強者為公用事業、

電訊業與工業。此外，恆生綜合大型股指數成分股中，短線投機價值最高的股票現為申洲國際

（０２３１３）、創科實業（００６６９）與海爾智家（０６６９０），可用作買入其相關認購

權證或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認沽權證或熊證超短線圖利時應參考的股票，則宜

首選銀河娛樂（０００２７）、騰訊（００７００）與九龍倉置業（０１９９７）。

上月恆指波幅指數與國指波幅指數曾見急升，令持有衍生權證者非常吃虧。隨著７月份交易

時段的結束，指數期指莊家改以顯著偏低的引伸波幅開價，令期權全急降，對持有衍生權證者非

常不利。出現顯著偏低的引伸波幅的原因，為指數期權莊家深信港股大幅波動的日子已過，不再

需要以顯著偏高的引伸波幅保護自己，亦沒有藉口趁機在急於入市買入認沽權證者的身上圖利。

期權全從高位大幅回降，無論大家持有的為認購權證還是認沽權證，都有可能面對帳面虧損。

《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》（專頁：ｆａｎｓ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）



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