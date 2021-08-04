《古臣雙周記－古臣》港股Ｃｈｏｋ爆睇唔透！穩坐收息股安心搵銀

《古臣雙周記》踏入八月再次迎來港股業績期，雖然個市今朝有回彈升得反上２６５００水

平，不過孖屐個勢都係唔太興奮，近日市況都Ｋｅｅｐ住弱勢。加上哩排成日都有突發消息，中

央加強監管連環打擊唔同行業，連阿臣都怕咗咁波動嘅市況。買咩板塊好似都好危險咁。喺呢個

情況下，阿臣覺得大家可以用一筆資金部署較穩陣嘅收息股，心定定咁收下息就算。



＊買收息股需備佛系心態，宜關注穩健高息企業＊



要買收息股嘅話，第一件事唔係準備錢，而係準備一個佛系嘅心。記得之前牛市差唔多個個

板塊都有得炒，基本上買咩股都會升，好快就可以賺一筆。特別係有炒車股同科技股嘅缸友，當

時應該都賺唔少。不過玩收息股嘅話，賺錢方法就好唔一樣，通常都會選一啲穩穩陣陣，唔會點

大幅波動嘅股，主要都係靠長坐收下息就算，比較啱一啲唔想冒咁大風險炒股，但又覺得放錢喺

銀行唔夠息搵嘅缸友，就好似退休人士等保守投資者，一般都會選擇收息股。

要選擇好嘅收息股，孖屐首先會分析以下幾點，包括公司派息高低、派息時間，以及派息時

間穩定程度等因素去選出心儀收息股。大家可以用行業去比較派息，又或者參考邊幾間公司喺行

業中特別派得多息。多數公用股、內銀股同ＲＥＩＴｓ（房託基金）嘅派息會比其他行業高。

同時除咗睇派息，仲要睇埋行業前景、公司背景穩健程度，以及過往股價受市場影響程度，

比較之下，當然選擇收益穩健嘅大型公司會較著數。為孖屐所熟知嘅收息股之一就有藍籌股匯控

（００００５），以往唔少收息族都鍾意匯控派息夠穩定而部署，所以舊年公司突然宣布暫停派

息，就一下子嚇驚咗收息族，導致匯控股價一度隊到落２６銀水平，之後先至慢慢升番上嚟。前

日（２日）匯控公布中期業績，雖然除稅前利潤要按年跌２％到大約５０５億，純利按年倒退４

％到約３９４億，不過就恢復派息每股７美仙，雖然派息金額仍然遜市場預期，不過有得派相信

對於收息族都已經係一個好好嘅消息！



＊搵高息兼穩升股份唔怕賺息蝕價！資金少可購港燈、中行＊



講咗應該點樣選擇收息股，咗其實依加孖屐仲有咩高息股可以部署呢？阿臣就覺得以下幾隻

股份大家都可以關注！



表列部分值得關注收息股份：



股份（編號） 息率（里） 年內升╱跌幅（％）

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公用股：

－中電 （００００２） 約３﹒９５ ＋１２﹒５８

－港燈 （０２６３８） 約４﹒３４ ＋ ６﹒３１

－煤氣 （００００３） 約２﹒６０ ＋２０﹒２６



內銀：

－中行 （０３９８８） 約８﹒５２ ＋１３﹒１８



ＲＥＩＴｓ：

－領展 （００８２３） 約３﹒８９ ＋ ７﹒９３

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＊截至今日早上１１時１５分



阿臣認為以公用股收息最為穩陣，睇番上表中電（００００２）、港燈（０２６３８）同煤

氣（００００３），息率介乎２﹒６至４厘算可觀，除咗有唔錯派息之外，更重要嘅係三隻股份

年內升幅都理想，喺疫情及全球經濟停滯期間，股價都Ｋｅｅｐ住穩步上揚，其中煤氣今年內已

達逾兩成升幅，可見公用股股價同股息皆穩，消除投資者放低「賺息蝕價」嘅憂慮。以上表列公

用股入面以港燈息率最佳達４﹒３４里，雖然年內升幅表現唔夠中電同煤氣咁好，不過現時一手

都係大約４０００銀左右，入場門檻較低，適合資金較少缸友入場。

如果著重更高息率，作為四大國有銀行之一嘅內銀股中行（０３９８８）亦係一個唔錯嘅選

擇，中行息率有成８﹒５２里，領跑其他內銀股，加上中行為國有銀行，有中央政策支持，業務

亦相對穩定，年內股價亦錄超過１３％增長，入場費約２７４０元較低，適合資金較少的缸友部

署。但要留意，內銀股表現主要受國策及內地經濟表現影響，例如最近有評級機構中誠信國際同

聯合資信，就因為不良餘額攀升、區域和客戶集中度高、資產質量存在較大下行壓力，以及撥備

計提壓力大等因素，而下調部分國內城商行、農商行嘅中小銀行評級。雖然相信行動對於國有大

型銀行唔會有太大影響，但始終都係同業，或者需要多留意消息面對公司所帶來的影響。



＊波動市難估升跌，部署中行穩陣收息！＊



依加個市太Ｃｈｏｋ，古臣實行買啲收息股坐下先！依加以２﹒７４銀買入約２萬股中行（

０３９８８）先，慢慢坐當收息，希望遲啲慢慢升高！

而為咗令缸友跟得貼啲倉位變動，如果阿臣有郁下個倉，會喺《小傳日記》專欄同大家交代

聲！想知道古臣百萬倉有咩變動嘅話就記得睇實喇！



總結阿臣投資組合表現：



股份 股數 平均買入價（元） 現價（元） 總值（元）



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港股：



港交所 ４００股 ４５６﹒１２ ５２３﹒００ ２０９２００

九龍倉置業 ２０００股 ３２﹒００ ４０﹒１５ ８０３００

京東集團 １００股 ３３５﹒６０ ２８０﹒６０ ２８０６０

中金公司 ２０００股 １８﹒２２ １８﹒９４ ３７８８０

郵儲行 ２０００股 ６﹒１０ ５﹒２２ １０４４０

心通醫療 １０００股 １５﹒５６ １０﹒３８ １０３８０

中國銀行 ２０００００股 ２﹒７４ ２﹒７４ ５４８００

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股票市值 ： ４３１０６０元

剩餘現金 ： ５５６０４０元

組合淨值 ： ９８７１００元



＊數據截至８月４日上午１１時１５分

