《談國論企－黎偉成》製造業生產訂單跌出廠價升

《談國論企》中國製造業採購經理指數ＰＭＩ於２０２１年７月份環比及同比擴張力度皆明

顯放緩，不僅受困於出口新訂單以至在手訂單皆收縮，使生產擴張速度大不如前，更重要的是主

要原材料購進價格開始推高出廠價格，壓力漸生。新冠肺炎ＣＯＶＩＤ－１９始於印度的極惡變

種病毒Ｄｅｌｔａ毒株Ｌ４５２Ｒ，肆虐歐美等使當地重啟社會措施有重大衝擊，故中國製造業

暫難改出口新訂單續收縮之況，是為中央定策於下半年及明年初促內銷挺經濟之因。



＊變種病毒惡使歐美訂單需求持續收縮＊



來自中國國家統計局所發布的最新數據，中國製造業經理採購指數於２０２１年７月份所達

５０﹒４（見表），較對上一個月之數回落０﹒５個百分點，較６月份５０﹒９環比跌幅持平於

５月份的０﹒１個百分點，連同４月份５１﹒１更跌０﹒８個百分點，成三連跌，全年至今僅３

月份達５１﹒９環比可飆升１﹒３個百分點，即跌６個月而彈１個月，顯製造業遇到頗不少困難

，非得加以改善不可。

ＰＭＩ擴張力度不斷收窄，基本形成新的態勢，顯示製造業面對頗不輕問題，特別是（一）

企業所接的（Ｉ）新訂單即使於２０２１年７月份尚處５０﹒９的仍屬擴張水平，環比卻是回落

０﹒６個百分點，扭轉上月增長０﹒２個百分點之況，更令人擔心的是在逐步回落至臨界點５０

，隨時有由擴張轉收縮之壓。此中僅（ＩＩ）進口新訂單表現尚可，期內環比回落０﹒３個百分

點至４９﹒４，只是比６月份的１﹒２個百分點跌幅有所收窄；此該與內需有關的進口訂單，遂

在一定程度抵銷出口訂單收縮的負面影響。

再看（ＩＩＩ）出口新訂單，表現相當差勁，分類指數於２０２１年７月僅達４７﹒７，環

比下跌０﹒４個百分點，更比進口訂單分類指數低１﹒７個百分點，連同６月份之４８﹒１、５

月份之４８﹒３，形成連續三個月處臨界點以下的收縮劣境。

出口新訂單連連收縮，乃因（ｉ）惡疫的變種病毒Ｄｅｌｔａ，不僅肆虐美國、英國、歐洲

甚至亞洲，近日更進一步變種至更惡毒的Ｄｅｌｔａ Ｐｌｕｓ，即使歐美等多個主要國家強力

推動當地人民接種疫苗，惟疫苗未必可抵不斷變種的病毒，更不是免疫，使不少地方部署的重啟

經濟計劃受到不輕的威脅，更大的壓力是各種各樣的生產不足，供不應求造成通貨價格走高。

（ｉｉ）拜登就任美國總統至今逾１年，並未如承諾的與中國「合作」和「不對抗」，反而

惡狠狠地全方位地抹黑、攬炒中國，是為中國外貿前景得審慎觀之。

至於（ＩＶ）在手訂單於７月份環比回落０﹒５個百分，點仍處於臨界點以下之的４６﹒１

，亦為不明確、不穩定的其中負面情況。

正正因為出口新訂單續收縮，故製造業的（二）生產亦漸見負面影響，分類指數於２０２１

年７月份僅５１，環比下跌０﹒９個百分點，跌幅比６月份５１﹒９的０﹒８個百分點有所擴大

，全年僅３月份環比增２個百分點達５３﹒９，下行之壓相當不輕。



＊出廠價格隨原材料購進價格回升亦差＊



另一個重大問題，為（三）生產成本和銷售價格反覆回穩，特別是（１）主要原材料購進價

格，分類指數於７月份達６２﹒９較對上一個月高１﹒７個百分點，６月份６１﹒２環比大幅回

落１１﹒６個百分點、５月７２﹒８提高５﹒９個百分點，使（２）出廠價格分類指數於是月份

環比走高２﹒４個百分點至５３﹒８，顯製造企業即使受到生產者出廠價格ＰＰＩ跌轉升的壓力

，惟成本上升轉嫁至出廠價的速度尚緩慢，使商品有一定強度的競爭力。

（四）生產經營活動預期指數於２０２１年７月份達５７﹒８環比回茖０﹒１個百分點，６

月份達５７﹒９環比回落０﹒３個百分點、５月份５８﹒２回落０﹒１個百分點、４月份

５８﹒３環比跌０﹒２個百分點等，似意味製造業對生產、經營前景漸見審慎。



中國製造業採購經理指數（ＰＭＩ）



指數 月環比（個分點）

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７月╱２０２１ ５０﹒４ －０﹒３

６月╱２０２１ ５０﹒９ －０﹒１

５月╱２０２１ ５１﹒０ －０﹒１

４月╱２０２１ ５１﹒１ －０﹒８

３月╱２０２１ ５１﹒９ ＋１﹒３

２月╱２０２１ ５０﹒６ －０﹒７

１月╱２０２１ ５１﹒３ －０﹒６

１２月╱２０２０ ５１﹒９ －０﹒２

１１月╱２０２０ ５２﹒１ ＋０﹒７

１０月╱２０２０ ５１﹒４ －０﹒１

９月╱２０２０ ５１﹒４ ＋０﹒５

８月╱２０２０ ５１﹒０ －０﹒１

７月╱２０２０ ５１﹒１ ＋０﹒２

６月╱２０２０ ５０﹒９ ＋０﹒３

５月╱２０２０ ５０﹒６ －０﹒２

４月╱２０２０ ５０﹒８ －１﹒２

３月╱２０２０ ５２﹒０ ＋１６﹒３

２月╱２０２０ ３５﹒７ －１４﹒３

１月╱２０２０ ５０﹒０ －０﹒２

１２月╱２０１９ ５２﹒２ 持平

１１月╱２０１９ ５２﹒２ ＋０﹒９

１２月╱２０１８ ４９﹒４ －０﹒６

１２月╱２０１７ ５１﹒６ －０﹒２

１２月╱２０１６ ５１﹒４ －０﹒２

１２月╱２０１５ ４９﹒７ ＋０﹒１

１２月╱２０１４ ５０﹒１ －０﹒２

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資料來源：中國物流與採購聯合會（ＣＥＬＰ）及國家統計局服務業調查中心

資料整理：黎偉成



《資深財經評論員 黎偉成》（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）



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