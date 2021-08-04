《異動股》安踏開升逾６％，國務院擬推動體育產業規模至５萬億元

《經濟通通訊社４日專訊》安踏（０２０２０）開升６﹒４４％，報１８５元，重上十天平

均線（１７１﹒３８０元），以現價計，該股暫連升２日，累計升幅９﹒２７％。該股成交約９

１萬股，涉資１﹒６８億元。

國務院日前印發《全民健身計劃（２０２１－２０２５年）》，就今後一個時期促進全民健

身更高水平發展，更好滿足人民群眾的健身和健康需求作出部署。

《計劃》明確，到２０２５年，全民健身公共服務體系更加完善，人民群眾體育健身更加便

利，健身熱情進一步提高，各運動項目參與人數持續提升，經常參加體育鍛煉人數比例達到３８

﹒５％，縣（市、區）、鄉鎮（街道）、行政村（社區）三級公共健身設施和社區１５分鐘健身

圈實現全覆蓋，每千人擁有社會體育指導員２﹒１６名，帶動全國體育產業總規模達到５萬億元

人民幣。

總體來看，《計劃》提出了８個方面的主要任務，包括加大全民健身場地設施供給、廣泛開

展全民健身賽事活動、提升科學健身指導服務水平、激發體育社會組織活力、促進重點人群健身

活動開展、推動體育產業高質量發展、推進全民健身融合發展、營造全民健身社會氛圍等。

體品股受捧，李寧（０２３３１）升７﹒６８％，報９２﹒５元，以現價計，該股暫連升２

日，累計升幅１５﹒６２％。滔搏（０６１１０）升７﹒８４％，報１１元，以現價計，該股暫

連升２日，累計升幅８﹒０６％。

現時，恆生指數報２６１６１，跌３２點或跌０﹒１３％，主板成交４１﹒３１億元。國企

指數報９２９９，跌２１點或跌０﹒２３％。恆生科技指數報６６４５，跌５０點或跌０﹒７６

％。

即月期指新報２６０８８，升３３點，低水７４點。即月國指期貨報９２７１，跌７點，低

水２８點。即月科指期貨新報６６６４，跌９點，高水２４點。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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安踏 （０２０２０） １８５﹒００元 升６﹒４４％

３６１度（０１３６１） ３﹒７０元 升１０﹒１２％

申洲 （０２３１３） １７８﹒００元 升１﹒８３％

李寧 （０２３３１） ９２﹒５０元 升７﹒６８％

中動向 （０３８１８） １﹒１１元 升６﹒７３％

滔搏 （０６１１０） １１﹒００元 升７﹒８４％

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（ｐｌ）

