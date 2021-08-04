  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

04/08/2021 09:41

《異動股》澳門全市檢測，濠賭股挫，金沙（０１９２８）跌逾４％

　　《經濟通通訊社４日專訊》金沙中國（０１９２８）現價跌４﹒４３％，報２４﹒８元，以
現價計，該股暫連跌４日，累計跌幅７﹒４６％。該股成交約２６７萬股，涉資６６８１萬元。
　　澳門昨（３日）出現４宗確診個案，澳門政府隨即宣布進入「即時預防狀態」。澳門新型冠
狀病毒感染應變協調中心昨晚宣布，今早９時起啟動全民核酸檢測計劃，將會２４小時運作，預
計３天內完成全澳市民檢測。
　　香港政府宣布，因應澳門最新疫情發展，澳門將被納入「回港易」計劃下的「暫不適用風險
地區名單」，今日起生效。
　　濠賭股受消息拖累下跌，金沙（０１９２８）跌４﹒４３％，報２４﹒８元；銀娛（０００
２７）跌５﹒３％，報４７﹒３５元；新濠（００２００）跌６﹒１３％，報１１﹒０２元；永
利澳門（０１１２８）跌８﹒７５％，報８﹒８６元。
　　現時，恆生指數報２６０８９，跌１０５點或跌０﹒４０％，主板成交１４５﹒８４億元。
國企指數報９２６２，跌５７點或跌０﹒６２％。恆生科技指數報６６３４，跌６１點或跌０﹒
９２％。
　　即月期指新報２６０３２，跌２３點，低水５７點。即月國指期貨報９２４６，跌３２點，
低水１７點。即月科指期貨新報６６４２，跌３１點，高水２２點。
　　上證綜合指數報３４４６，跌１點或跌０﹒０６％，成交５５７﹒８９億元人民幣。
　　深證成份指數報１４７２６，跌１０點或跌０﹒０７％，成交７９３﹒４３億元人民幣。

　　表列同板塊或相關股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　金沙（０１９２８）　　　　２４﹒８０元　　　跌４﹒４３％
　　銀娛（０００２７）　　　　４７﹒３５元　　　跌５﹒３０％
　　新濠（００２００）　　　　１１﹒０２元　　　跌６﹒１３％
　　澳博（００８８０）　　　　　６﹒２７元　　　跌６﹒４２％
　　世紀娛樂（００９５９）　　　０﹒４０元　　　無升跌
　　永利澳門（０１１２８）　　　８﹒８６元　　　跌８﹒７５％
　　美高梅（０２２８２）　　　　８﹒４２元　　　跌３﹒５５％
　　亞博（０８２７９）　　　　　０﹒３０元　　　無升跌
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
（ｌｃ）

etnet TV頻道現已登場，多元化財經及消閒影片輪流送上！ ► 即睇

返回新聞主頁

最新專題
More
財經熱話04/08/2021
阿里季度少賺半成顯監管影響 惟大行看好前景籲買入
財經熱話04/08/2021
內地打擊「精神鴉片」鼓勵強身健體　體品股全面起動
中國故事03/08/2021
《神州經脈》官媒批網遊彈出彈入　疫情迅速蔓延多省　滬指收跌
財經熱話03/08/2021
兩電業績無驚喜 惟具防守性仍屬好息一族佳選
財經熱話03/08/2021
渣打中期稅前盈利升57%　恢復派息並擬回購2.5億美元股份
財經熱話03/08/2021
李小加創辦「滴灌通」平台啟動　將國際資本引入中國小微企
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

全城狂賀港隊運動員東奧創佳績！【etnet Bonus】賞你Decathlon電子禮品卡

【周一加油站】好禮Cheer You Up — 賞櫻桃小丸子tote bag

全城狂賀港隊運動員東奧創佳績！【etnet Health Bonus】賞你維柏健webber naturals【健骨至尊500/400 (特強配方)】

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金