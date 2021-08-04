《異動股》澳門全市檢測，濠賭股挫，金沙（０１９２８）跌逾４％

《經濟通通訊社４日專訊》金沙中國（０１９２８）現價跌４﹒４３％，報２４﹒８元，以

現價計，該股暫連跌４日，累計跌幅７﹒４６％。該股成交約２６７萬股，涉資６６８１萬元。

澳門昨（３日）出現４宗確診個案，澳門政府隨即宣布進入「即時預防狀態」。澳門新型冠

狀病毒感染應變協調中心昨晚宣布，今早９時起啟動全民核酸檢測計劃，將會２４小時運作，預

計３天內完成全澳市民檢測。

香港政府宣布，因應澳門最新疫情發展，澳門將被納入「回港易」計劃下的「暫不適用風險

地區名單」，今日起生效。

濠賭股受消息拖累下跌，金沙（０１９２８）跌４﹒４３％，報２４﹒８元；銀娛（０００

２７）跌５﹒３％，報４７﹒３５元；新濠（００２００）跌６﹒１３％，報１１﹒０２元；永

利澳門（０１１２８）跌８﹒７５％，報８﹒８６元。

現時，恆生指數報２６０８９，跌１０５點或跌０﹒４０％，主板成交１４５﹒８４億元。

國企指數報９２６２，跌５７點或跌０﹒６２％。恆生科技指數報６６３４，跌６１點或跌０﹒

９２％。

即月期指新報２６０３２，跌２３點，低水５７點。即月國指期貨報９２４６，跌３２點，

低水１７點。即月科指期貨新報６６４２，跌３１點，高水２２點。

上證綜合指數報３４４６，跌１點或跌０﹒０６％，成交５５７﹒８９億元人民幣。

深證成份指數報１４７２６，跌１０點或跌０﹒０７％，成交７９３﹒４３億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

金沙（０１９２８） ２４﹒８０元 跌４﹒４３％

銀娛（０００２７） ４７﹒３５元 跌５﹒３０％

新濠（００２００） １１﹒０２元 跌６﹒１３％

澳博（００８８０） ６﹒２７元 跌６﹒４２％

世紀娛樂（００９５９） ０﹒４０元 無升跌

永利澳門（０１１２８） ８﹒８６元 跌８﹒７５％

美高梅（０２２８２） ８﹒４２元 跌３﹒５５％

亞博（０８２７９） ０﹒３０元 無升跌

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

（ｌｃ）

