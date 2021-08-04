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即市新聞

04/08/2021 10:10

《異動股》大市反彈手遊股復升，騰訊（７００）高走逾３％

　　《經濟通通訊社４日專訊》騰訊（００７００）現價升３﹒１８％，報４６０﹒２元，該股
成交約１６０２萬股，涉資７１﹒４５億元。
　　官媒昨日直指網絡遊戲為「精神鴉片」、「電子毒品」，引發科技股及市場動盪，此後為幫
市場降溫，將原文「精神鴉片」用字移除。中國新聞社也在昨日下午為文章引發的市場震盪降溫
，發表評論稱，未成年人容易受到外界環境影響，何況很多成年人都沉迷其中的遊戲，把責任完
全推給學校、遊戲廠商或孩子監護人的任何一方都是不道德的。
　　手遊股今日受消息利好，資金回流，騰訊（００７００）低開後回升３﹒１８％，報４６０
﹒２元；中手游（００３０２）升１﹒５５％，報３﹒９４元；心動（０２４００）升４﹒１９
％，報４６元。
　　現時，恆生指數報２６５２５，升３３０點或升１﹒２６％，主板成交４６５﹒１９億元。
國企指數報９４４８，升１２８點或升１﹒３８％。恆生科技指數報６８２５，升１２８點或升
１﹒９３％。
　　即月期指新報２６４６０，升４０５點，低水６５點。即月國指期貨報９４３９，升１６１
點，低水１０點。即月科指期貨新報６８３３，升１６０點，低水２點。
　　上證綜合指數報３４６５，升１７點或升０﹒５１％，成交１６８０﹒２９億元人民幣。
　　深證成份指數報１４８３８，升１０１點或升０﹒６９％，成交２２９６﹒６８億元人民幣


　　表列同板塊或相關股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　騰訊（００７００）　　　　４６０﹒２０元　　　升３﹒１８％
　　中手游（００３０２）　　　　　３﹒９４元　　　升１﹒５５％
　　網龍（００７７７）　　　　　１６﹒４８元　　　升１﹒１０％
　　ＩＧＧ（００７９９）　　　　　８﹒２４元　　　升０﹒６１％
　　心動（０２４００）　　　　　４６﹒００元　　　升４﹒１９％
　　禪遊（０２６６０）　　　　　　１﹒３０元　　　升４﹒００％
　　友誼時光（０６８２０）　　　　１﹒８６元　　　升３﹒３３％
　　祖龍娛樂（０９９９０）　　　　８﹒５０元　　　升２﹒５３％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
（ｌｃ）

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