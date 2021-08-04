《異動股》大市反彈手遊股復升，騰訊（７００）高走逾３％

《經濟通通訊社４日專訊》騰訊（００７００）現價升３﹒１８％，報４６０﹒２元，該股

成交約１６０２萬股，涉資７１﹒４５億元。

官媒昨日直指網絡遊戲為「精神鴉片」、「電子毒品」，引發科技股及市場動盪，此後為幫

市場降溫，將原文「精神鴉片」用字移除。中國新聞社也在昨日下午為文章引發的市場震盪降溫

，發表評論稱，未成年人容易受到外界環境影響，何況很多成年人都沉迷其中的遊戲，把責任完

全推給學校、遊戲廠商或孩子監護人的任何一方都是不道德的。

手遊股今日受消息利好，資金回流，騰訊（００７００）低開後回升３﹒１８％，報４６０

﹒２元；中手游（００３０２）升１﹒５５％，報３﹒９４元；心動（０２４００）升４﹒１９

％，報４６元。

現時，恆生指數報２６５２５，升３３０點或升１﹒２６％，主板成交４６５﹒１９億元。

國企指數報９４４８，升１２８點或升１﹒３８％。恆生科技指數報６８２５，升１２８點或升

１﹒９３％。

即月期指新報２６４６０，升４０５點，低水６５點。即月國指期貨報９４３９，升１６１

點，低水１０點。即月科指期貨新報６８３３，升１６０點，低水２點。

上證綜合指數報３４６５，升１７點或升０﹒５１％，成交１６８０﹒２９億元人民幣。

深證成份指數報１４８３８，升１０１點或升０﹒６９％，成交２２９６﹒６８億元人民幣

。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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騰訊（００７００） ４６０﹒２０元 升３﹒１８％

中手游（００３０２） ３﹒９４元 升１﹒５５％

網龍（００７７７） １６﹒４８元 升１﹒１０％

ＩＧＧ（００７９９） ８﹒２４元 升０﹒６１％

心動（０２４００） ４６﹒００元 升４﹒１９％

禪遊（０２６６０） １﹒３０元 升４﹒００％

友誼時光（０６８２０） １﹒８６元 升３﹒３３％

祖龍娛樂（０９９９０） ８﹒５０元 升２﹒５３％

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（ｌｃ）

