【重拳監管】北京：嚴格規範校外培訓，做好「三限」「三嚴」

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明４日北京專電》北京市教育工委領導小組召開會議，書記夏

林茂表示，要嚴格規範校外培訓，抓好「三限」－－限制機構數量、限制培訓時間、限制收費價

格；「三嚴」－－嚴管內容行為、嚴禁隨意資本化、嚴控廣告宣傳。要切實落實校內主責，做到

「三提」，即提高教育質量、提高作業管理水平、提高課後服務水平；落實「三管」，即管好教

育教學秩序、管好考試評價、管住教師違規補課。

