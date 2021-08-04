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即市新聞

04/08/2021 12:45

《午市前瞻》大市２６５００點成關鍵，專家分析安踏或已見頂

　　《經濟通通訊社４日專訊》恆生指數半日收市報２６６０５，升４１０點或１﹒５７％，主
板成交９６６﹒９２億元。恆生中國企業指數報９４９７，升１７７點或１﹒９％。恆生科技指
數報６９２１，升２２５點或３﹒３６％。

＊聶振邦：如大市企穩則能上試最多２７２００點＊

　　大市今早稍為低開，惟觸及２６０００點水平後有反彈，回升至２６５００水平，高見２６
６２１點。華盛證券分析師聶振邦向《經濟通通訊社》分析指，市場數日來關注恆指能否於２６
０００點企穩，現時在２６０００點有反彈力度，或有機會重上恆指合理水平，即７月中水平大
概２７０００至２７２００點。聶振邦估計，今日至未來一兩日若能於２６５００點以上收市，
下星期看好能上試２６８００至２７２００點。
　　國務院日前印發《全民健身計劃（２０２１－２０２５年）》，就今後一個時期促進全民健
身更高水平發展。體育用品股受消息利好，安踏（０２０２０）升逾６％。聶振邦指，體品股上
半年已有好一輪升浪，現時東京奧運已接近尾聲，未來升勢有所局限，推斷再升５％至８％或會
見頂。聶振邦又提到，現時安踏市盈率已達８０倍，比行業平均若５０倍超出不少，短期不宜對
股價有太大期望。若日內能突破２００元，能上試２０８至２１０元；一星期內未能企穩２００
元，便要在１７０至１９０元整固。
　　手遊股今日受消息利好回升，聶振邦指競爭關係，較看好行業龍頭，騰訊（００７００）目
標價４８０至５００元，若在現價附近買入，則要留意若連續兩日低於４４０元收市，則需止蝕
離場。網易（０９９９９）目標價１６０至１６５元，若連續兩日低於１３５元收市，亦需止蝕
。（ｌｃ）

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