《美元走勢－羅明立》觀望非農數據，美匯續９２附近爭持

最高 最低 東京收市

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美元╱日圓 １０９﹒１３ １０８﹒９３ １０９﹒１２

歐元╱美元 １﹒１８７６ １﹒１８５６ １﹒１８７１

英鎊╱美元 １﹒３９４１ １﹒３９００ １﹒３９３９

美元╱瑞郎 ０﹒９０４３ ０﹒９０３３ ０﹒９０３７

美元╱港元 ７﹒７７８８ ７﹒７７３２ ７﹒７７４０

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《美元走勢》歐元區６月生產物價指數（ＰＰＩ）按年上升１０﹒２％，自２０２０年５月

起，已連續上升１３個月，反映歐元區通脹升溫持續，主要受能源價格進一步上升以及供應鏈短

缺所影響，會令央行調整量寬政策的壓力增加。加拿大７月製造業ＰＭＩ微跌至５６﹒２，加上

昨日（３日）油價曾經跌至６９﹒２０附近，拖累加元回軟，美元兌加元升至１﹒２５７５，其

後油價反彈才見加元略為回穩。

美匯指數變化不大，繼續在９２附近爭持，投資者觀望周五（６日）的非農數據，入市態度

較為審慎。近期歐洲數據不俗，只要疫情沒有進一步轉壞，可小注趁低吸納。



方向 入市價 目標位 止蝕

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美元╱日圓 觀 望

歐元╱美元 買入歐元 １﹒１８４３ １﹒１９３０ １﹒１８１０

英鎊╱美元 觀 望

美元╱瑞郎 觀 望

美元╱加元 觀 望

澳元╱美元 觀 望

紐元╱美元 觀 望

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《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》



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