《美元走勢－羅明立》觀望非農數據，美匯續９２附近爭持

最高 最低 東京收市
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美元╱日圓 １０９﹒１３ １０８﹒９３ １０９﹒１２
歐元╱美元 １﹒１８７６ １﹒１８５６ １﹒１８７１
英鎊╱美元 １﹒３９４１ １﹒３９００ １﹒３９３９
美元╱瑞郎 ０﹒９０４３ ０﹒９０３３ ０﹒９０３７
美元╱港元 ７﹒７７８８ ７﹒７７３２ ７﹒７７４０
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《美元走勢》歐元區６月生產物價指數（ＰＰＩ）按年上升１０﹒２％，自２０２０年５月
起，已連續上升１３個月，反映歐元區通脹升溫持續，主要受能源價格進一步上升以及供應鏈短
缺所影響，會令央行調整量寬政策的壓力增加。加拿大７月製造業ＰＭＩ微跌至５６﹒２，加上
昨日（３日）油價曾經跌至６９﹒２０附近，拖累加元回軟，美元兌加元升至１﹒２５７５，其
後油價反彈才見加元略為回穩。
美匯指數變化不大，繼續在９２附近爭持，投資者觀望周五（６日）的非農數據，入市態度
較為審慎。近期歐洲數據不俗，只要疫情沒有進一步轉壞，可小注趁低吸納。
方向 入市價 目標位 止蝕
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美元╱日圓 觀 望
歐元╱美元 買入歐元 １﹒１８４３ １﹒１９３０ １﹒１８１０
英鎊╱美元 觀 望
美元╱瑞郎 觀 望
美元╱加元 觀 望
澳元╱美元 觀 望
紐元╱美元 觀 望
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《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》
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