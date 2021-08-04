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即市新聞

04/08/2021 15:43

《美元走勢－羅明立》觀望非農數據，美匯續９２附近爭持

　　　　　　　　　　　　　　最高　　　　　　　最低　　　　　　東京收市　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　　　１０９﹒１３　　　１０８﹒９３　　　１０９﹒１２
　　　歐元╱美元　　　　１﹒１８７６　　　１﹒１８５６　　　１﹒１８７１
　　　英鎊╱美元　　　　１﹒３９４１　　　１﹒３９００　　　１﹒３９３９
　　　美元╱瑞郎　　　　０﹒９０４３　　　０﹒９０３３　　　０﹒９０３７
　　　美元╱港元　　　　７﹒７７８８　　　７﹒７７３２　　　７﹒７７４０
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　
　　《美元走勢》歐元區６月生產物價指數（ＰＰＩ）按年上升１０﹒２％，自２０２０年５月
起，已連續上升１３個月，反映歐元區通脹升溫持續，主要受能源價格進一步上升以及供應鏈短
缺所影響，會令央行調整量寬政策的壓力增加。加拿大７月製造業ＰＭＩ微跌至５６﹒２，加上
昨日（３日）油價曾經跌至６９﹒２０附近，拖累加元回軟，美元兌加元升至１﹒２５７５，其
後油價反彈才見加元略為回穩。
　　美匯指數變化不大，繼續在９２附近爭持，投資者觀望周五（６日）的非農數據，入市態度
較為審慎。近期歐洲數據不俗，只要疫情沒有進一步轉壞，可小注趁低吸納。
　　
　　　　　　　　　　　方向　　　　入市價　　　　　　目標位　　　　　　　止蝕　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　歐元╱美元　　買入歐元　　１﹒１８４３　　　１﹒１９３０　　　１﹒１８１０
　　　英鎊╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱瑞郎　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱加元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　澳元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　紐元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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