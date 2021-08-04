【企業盈喜】瘋狂體育料中期扭虧為盈賺最多６０００萬元

《經濟通通訊社４日專訊》瘋狂體育（０００８２）公布，集團預期截至今年６月３０日止

６個月將錄得公司擁有人應佔溢利介乎５８００萬元至６０００萬元，而２０２０年同期錄得虧

損約１６００萬元。

扭虧為盈主要由於集團經營的各個業務板塊所貢獻的收入及毛利大幅增加，由集團體育娛樂

產品及服務需求增強而帶動；集團於２０２０年１２月已完成重組，於該期間來自電信媒體及電

商業務之終止經營業務虧損不再發生。（ｃｗ）

