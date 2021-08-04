《新股上市》傳瑞房分拆中國新天地在港上市，籌至少３９億元

《經濟通通訊社４日專訊》外電引述知情人士表示，瑞安房地產（００２７２）計劃分拆中
國新天地於香港上市，預期最快明年上市，集資至少５億美元（約３９億港元）。
知情人士稱，該公司選擇摩根士丹利及瑞銀負責中國新天地的上市計劃。
中國新天地是瑞安房地產旗下獨立運作的全資子公司，目前負責營運管理上海新天地、虹橋
天地、武漢天地、重慶天地等項目。（ｂｉ）
etnet TV頻道現已登場，多元化財經及消閒影片輪流送上！ ► 即睇
|財經熱話04/08/2021
阿里巴巴季績符預期 加碼回購 一文看清大行目標價
|中國故事04/08/2021
《神州經脈》財新服務業PMI大勝預期 A股集體收升惟成交續縮
|財經熱話04/08/2021
理紙業績理想增派息 股價飆升突破250天線
|財經熱話04/08/2021
《古臣雙周記－古臣》港股Ｃｈｏｋ爆睇唔透! 穩坐收息股安心搵銀
|財經熱話04/08/2021
【放電做運動】內地再谷體育產業 李寧最吸金 惟分析籲吼特步
|FOCUS04/08/2021
【FOCUS】監管重拳終極目標 劍指取代美國秩序
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰