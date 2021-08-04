《新股上市》傳瑞房分拆中國新天地在港上市，籌至少３９億元

《經濟通通訊社４日專訊》外電引述知情人士表示，瑞安房地產（００２７２）計劃分拆中

國新天地於香港上市，預期最快明年上市，集資至少５億美元（約３９億港元）。

知情人士稱，該公司選擇摩根士丹利及瑞銀負責中國新天地的上市計劃。

中國新天地是瑞安房地產旗下獨立運作的全資子公司，目前負責營運管理上海新天地、虹橋

天地、武漢天地、重慶天地等項目。（ｂｉ）

