【企業盈喜】冠均國際料中期多賺逾３倍至１３３０萬元人民幣

《經濟通通訊社４日專訊》冠均國際控股（０１６２９）公布，集團預期截至今年６月３０
日止６個月純利預期約為１３３０萬元人民幣，較去年同期之純利約３２０萬元人民幣，增長約
３１６％。
純利大幅增加主要由於集團成本控制的成效及集團能源供應業務取得政府補貼所致。
（ｃｗ）
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