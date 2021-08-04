【企業盈警】聯亞集團料中期虧損收窄至３０００萬至５０００萬元

《經濟通通訊社４日專訊》聯亞集團（００４５８）公布，集團預期截至今年６月３０日止
６個月錄得虧損將約為３０００萬元至５０００萬元，對比去年同期錄得虧損１﹒３６億元。
虧損減少主要由於集團的品牌業務之表現有所改善及虧損減少；集團的製衣業務預期將於
２０２１年回復半年度溢利。（ｃｗ）
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