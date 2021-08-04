【虛擬銀行】ＷｅＬａｂ開業一周年，客戶數量增至約１３萬人

《經濟通通訊社４日專訊》虛擬銀行ＷｅＬａｂ Ｂａｎｋ（匯立銀行）開業一周年，該行

客戶數量增至約１３萬人；以社群為本的標誌性產品ＧｏＳａｖｅ定期存款繼續大受歡迎，銀行

總存款金額６月底超越２０億元；與存款掛勾的個人貸款產品ＧｏＦｌｅｘｉ申請金額累計近７

億元；首張無卡號預付卡ＷｅＬａｂ Ｄｅｂｉｔ Ｃａｒｄ至今已錄得交易額近４﹒５億元，

重複使用該卡的客戶多達８７％，當中最受歡迎的商戶均以日常消費為主；而手機應用程式的每

月活躍用戶則達５６％。

該行自去年７月開業至今一年間，致力透過創新科技，推出了多項嶄新服務和體驗，照顧客

戶在衣食住行上的理財需要，令客戶對銀行服務的期望提高不少。該行又在服務上融入社交元素

，注重與客戶建立深度交流，深受追捧。展望下半年，ＷｅＬａｂ Ｂａｎｋ將繼續提升全面和

智能化的數碼銀行體驗，研發財富管理科技方案，並協助客戶實踐財富ＭＳＧ（Ｍａｎａｇｅ管

理、Ｓａｖｅ儲蓄、Ｇｒｏｗ增值）。

ＷｅＬａｂ Ｂａｎｋ董事局主席陳家強對該行首年表現深感自豪，指ＷｅＬａｂ

Ｂａｎｋ在短短一年間為香港銀行業引進了不少創新思維，加快了數碼轉型，該行數碼為先的策

略，不但改變了港人對銀行服務的傳統印象，更讓大眾能以更靈活自主的方式理財，從中體驗更

多樂趣。（ｃｗ）

