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04/08/2021 18:25

【虛擬銀行】ＷｅＬａｂ開業一周年，客戶數量增至約１３萬人

　　《經濟通通訊社４日專訊》虛擬銀行ＷｅＬａｂ　Ｂａｎｋ（匯立銀行）開業一周年，該行
客戶數量增至約１３萬人；以社群為本的標誌性產品ＧｏＳａｖｅ定期存款繼續大受歡迎，銀行
總存款金額６月底超越２０億元；與存款掛勾的個人貸款產品ＧｏＦｌｅｘｉ申請金額累計近７
億元；首張無卡號預付卡ＷｅＬａｂ　Ｄｅｂｉｔ　Ｃａｒｄ至今已錄得交易額近４﹒５億元，
重複使用該卡的客戶多達８７％，當中最受歡迎的商戶均以日常消費為主；而手機應用程式的每
月活躍用戶則達５６％。
　　該行自去年７月開業至今一年間，致力透過創新科技，推出了多項嶄新服務和體驗，照顧客
戶在衣食住行上的理財需要，令客戶對銀行服務的期望提高不少。該行又在服務上融入社交元素
，注重與客戶建立深度交流，深受追捧。展望下半年，ＷｅＬａｂ　Ｂａｎｋ將繼續提升全面和
智能化的數碼銀行體驗，研發財富管理科技方案，並協助客戶實踐財富ＭＳＧ（Ｍａｎａｇｅ管
理、Ｓａｖｅ儲蓄、Ｇｒｏｗ增值）。
　　ＷｅＬａｂ　Ｂａｎｋ董事局主席陳家強對該行首年表現深感自豪，指ＷｅＬａｂ　
Ｂａｎｋ在短短一年間為香港銀行業引進了不少創新思維，加快了數碼轉型，該行數碼為先的策
略，不但改變了港人對銀行服務的傳統印象，更讓大眾能以更靈活自主的方式理財，從中體驗更
多樂趣。（ｃｗ）

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