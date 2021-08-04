電能實業中期多賺１１％至２５﹒０９億元，派中期息０﹒７８元

《經濟通通訊社４日專訊》電能實業（００００６）公布，截至２０２１年６月３０日止６
個月，股東應佔未經審核溢利按年增長１１％至２５﹒０９億元，每股溢利為１﹒１８元，派中
期息０﹒７８元，按年升１﹒３％。
期內，收入按年升２﹒３％至６﹒１５億元，經營溢利按年跌１８﹒８％至５﹒６９億元。
（ｂｎ）
＊有關業績的備註，請參閱該公司之正式通告
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