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04/08/2021 17:33

【企業盈喜】延長石油國際（３４６）料上半年扭虧賺１２００萬元

　　《經濟通通訊社４日專訊》延長石油國際（００３４６）發盈喜，預期截至６月３０日止六
個月扭虧為盈，錄得盈利約１２００萬元，而去年同期虧損約６２００萬元。
　　集團解釋，扭虧為盈主要由於新冠病毒大流行在全球的傳播總體上有所改善，疫苗接種已在
全球範圍內推行，經濟持續復甦導致對石油產品的需求增加，帶動價格上升，集團經營業績較上
年同期顯著改善；及在中國的油品及副產品貿易業務保持盈利，亦有助集團達致整體盈利。
（ａｃ）

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