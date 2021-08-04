【企業盈喜】驢跡科技料中期扭虧為盈賺不逾１００萬人幣

《經濟通通訊社４日專訊》驢跡科技（０１７４５）發盈喜，預計截至６月３０日止六個月
錄得盈利不超過１００萬元（人民幣．下同），而去年同期錄得虧損８０００萬元。期內，集團
收益介乎１﹒７億元至１﹒８億元，按年增長１１２％至１２４％。
集團解釋，上半財務表現有所改善，主要由於中國旅遊業復甦，驅動來自在線電子導覽的銷
售明顯增長。（ａｃ）
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