《小傳日記》資金繼續偏好新能源股，賭股今日當災！

《小傳日記》踏入八月第三個交易日，魚缸明顯跌勢喘定，新經濟股自然都反彈翻唔少，全

日收報２６４２６升２３１點。不過，焦點繼續落入強勢板塊，點解會咁強勢？因為無阿爺嘅政

策監管，仲要扶持Ｌｏｒ，就係咁簡單！

最新阿爺出到聲話要大搞嘅政策就係推出《全民健身計劃（２０２１－２０２５年）》。計

劃提到，到２０２５年，經常參加體育鍛煉人數比例達到３８﹒５巴仙，縣（市、區）、鄉鎮（

街道）、行政村（社區）三級公共健身設施和社區１５分鐘健身圈實現全覆蓋，每千人擁有社會

體育指導員２﹒１６名，帶動全國體育產業總規模達到５萬億銀人民幣。

原本已經幾乎日日破頂嘅體品股，當然繼續走強無一例外！藍戰士安踏（０２０２０）升５

巴仙，報１８１﹒９銀創新高；李寧（０２３３１）升６５巴仙，報９０﹒７５銀；申洲（０２

３１３）升６巴仙，報１８４﹒９銀；特步（０１３６８）升１２巴仙，報１２﹒７銀；滔搏（

０６１１０）升８巴仙，報１１銀。

另外，新能源車相關股依然有料到。雖然中汽協預估７月，汽車行業銷量預估完成１８２萬

輛，環比下降９﹒７巴仙，同比下降１３﹒８巴仙。當板塊景氣咁好，資金繼續無視負面消息，

比亞迪（０１２１１）繼續起飛創新高，市值突破８０００億人仔，全日升８巴仙，報２８０﹒

６銀，為表現最佳藍戰士；吉利（００１７５）升５巴仙，報２８﹒２銀；長汽（０２３３３）

升４巴仙，報３６﹒２銀；贛鋒（０１７７２）升９巴仙，報１７４﹒９銀；東岳（００１８９

）升８巴仙，報１６﹒５２銀。

至於弱勢股就繼續弱過藥煲！馬交昨（３日）出現４宗確診個案，馬交政府隨即宣布進入「

即時預防狀態」，今早９時起啟動全民核酸檢測計劃，濠賭比人狂沽！銀娛（０００２７）跌７

巴仙，報４６﹒７５銀；金沙（０１９２８）跌３巴仙，報２５﹒２５銀；澳博（００８８０）

跌６巴仙，報６﹒２７銀。

所以，根據呢期魚缸走勢，都係繼續買強勢股，弱勢股繼續避開！請請！



表列體品股相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

安踏（０２０２０） １８１﹒９０元 升 ４﹒６６％

李寧（０２３３１） ９０﹒７５元 升 ５﹒６５％

申洲（０２３１３） １８４﹒９０元 升 ５﹒７８％

特步（０１３６８） １２﹒７０元 升１２﹒１９％

滔搏（０６１１０） １１﹒００元 升 ７﹒８４％

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



表列新能源車股相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

比亞迪（０１２１１） ２８０﹒６０元 升８﹒３４％

吉利 （００１７５） ２８﹒２０元 升５﹒０３％

長汽 （０２３３３） ３６﹒２０元 升４﹒０２％

贛鋒 （０１７７２） １７４﹒９０元 升９﹒３１％

東岳 （００１８９） １６﹒５２元 升７﹒８３％

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



表列賭股相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

銀娛 （０００２７） ４６﹒７５元 跌６﹒５０％

金沙 （０１９２８） ２５﹒２５元 跌２﹒７０％

澳博 （００８８０） ６﹒２７元 跌６﹒４２％

美高梅（０２２８２） ８﹒３５元 跌４﹒３５％

新濠 （００２００） １１﹒０２元 跌６﹒１３％

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－





《編者按》本欄搜羅即日熱門傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確

性

本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式

之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資

決定，如因相關建議招致損失，概與《經濟通》、編者及作者無涉。

