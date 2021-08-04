【企業盈警】華人置業料中期盈轉虧，蝕少於４０００萬元

《經濟通通訊社４日專訊》華人置業（００１２７）預期，截至今年６月３０日止六個月，

錄得虧損少於４０００萬元，去年同期錄得純利７﹒８６億元；收入顯著下降介乎５８％至

６８％，去年同期錄得收入１９﹒６５億元（經重新分類）。此外，集團於期間於其他全面支出

中可能錄得關於恆大股份之公平值變動之未變現虧損約４１﹒１億元之一項支出。

該集團指，收入顯著下降及導致虧損主要由於收入及溢利之減少；其他收入減少及投資物業

之公平值變動虧損減少。收入及溢利之減少來自於上市及非上市股本投資之股息收入。期內，集

團錄得來自中國恆大（０３３３３）之股息收入約１﹒５７億元。期內股息收入來自恆大股份去

年末期股息，該減少主要由於中國恆大純利及其派息率均減少所致

其他收入減少主因是來自就英國投資物業向租戶收取之拆卸費用屬較少數，去年同期退租補

償及拆卸費用合共２﹒５億元，主要乃指來自英國投資物業之一位主要租戶於去年上半年退回其

租賃而收取之金額並為一次性項目。集團就投資物業於今年６月３０日進行重估，較去年年底之

公平值相比，於期內將錄得之公平值變動虧損約１﹒２３億元。

華人置業預期本月發佈中期業績。（ｈｙ）

