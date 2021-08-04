【企業盈喜】高鵬礦業料中期轉虧為盈賺不少１５０萬人幣

《經濟通通訊社４日專訊》高鵬礦業（０２２１２）預期，截至今年６月３０日止六個月，

錄得純利不低於１５０萬元（人民幣．下同），去年同期錄得虧損約７７０萬元；收入約

２２００萬元，按年增加約７﹒１５倍。財務表現的預期改善乃主要由於新冠肺炎逐步受控以及

中國經濟活動的穩步恢復。（ｈｙ）

