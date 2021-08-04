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即市新聞

04/08/2021 10:00

《錢來自有方－陳玉麗》機械理財顧問的投資智慧

　　《錢來自有方》金融科技有ＡＢＣＤ四大範疇，分別是Ａｒｔｉｆｉｃｉａｌ
ｉｎｔｅｌｌｉｇｅｎｃｅ（人工智能或ＡＩ）、Ｂｌｏｃｋｃｈａｉｎ（區塊鏈）、
Ｃｌｏｕｄ　ｃｏｍｐｕｔｉｎｇ（雲計算）和Ｂｉｇ　ｄａｔａ（大數據）。當中ＡＩ備受關
注，其發展一日千里，現時已走進不同的行業。
　　在金融業當中，機械理財顧問（Ｒｏｂｏ－ａｄｖｉｓｅｒｓ）使用ＡＩ技術和數據分析，
提供財富管理和投資建議。簡單而言，機械理財顧問是一個不使用或只涉及少量人手，為客戶提
供理財建議的網上平台或流動應用程式。
　　ＡＩ能夠仿效人類智能行事，可以自我學習，然而它的智慧由人類賦予。就機械理財顧問而
言，它們選股或建立投資組合的智慧，通常來自一些投資理論和模型，亦會跟從一些投資方面的
金科玉律。

＊ＡＩ投資心法＊

　　第一是分散投資，機械理財顧問主要使用基金和交易所買賣基金（ＥＴＦ）為客戶建立投資
組合。這些投資產品通常持有一籃子的股票或其他證券，可以做到分散風險。
　　第二，不少機械理財顧問採取長線投資策略，會建議投資者買入後持有，一來可以減低短期
投資市場波動的影響，二來可以減低投資成本及做錯決定的機會。
　　第三，投資交易成本蠶食回報，ＡＩ多數選取ＥＴＦ作為投資組合，ＥＴＦ收費比率低，而
機械理財顧問佣金收費，亦一般較真人理財顧問為低，故使用機械理財顧問整體投資成本較低。

＊ＡＩ不能保證穩賺＊

　　賺錢獲利是投資的硬道理，無論理財顧問是真人還是機械人，投資者都會關心其能否幫助自
己爭取最佳投資回報。電腦的強項是數據分析，能夠迅速地處理和分析海量的資料和數據，提升
預測事件發生的機率。
　　然而，ＡＩ始終不是魔法或水晶球，如認為它們的分析和判斷一定準確，或者勝過真人，或
未能如願。加上，機械理財顧問主要採取被動型投資策略，投資於被動型指數基金和ＥＴＦ，不
宜對它們能夠跑贏大市過度憧憬。《投資者及理財教育委員會傳訊及教育資源主管　陳玉麗》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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