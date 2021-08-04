《嬈望大中華－彭藹嬈》中國２０２１下半年經濟政策方向

《嬈望大中華》中共中央總書記習近平在中央政治局會議上提出了宏觀政策方向。政策旨在

建立更穩定的經濟環境，但可能影響短期經濟增長。



＊國內政策＊



首要的是科技上的自給自足。這項政策明顯是為了解決科技戰帶來的問題，而由劉鶴副總理

的領導則證實了此政策對未來經濟增長的重要性。

另外，習書記也強調穩定大宗商品價格，堅持「房住不炒」定位，持續推出財政刺激措施，

密切監控地方政府債務，防範金融風險和落實三孩生育政策。

防範金融風險這一項特別政策令人有所警惕。隨著存款準備金率（ＲＲＲ）的下調，同時進

行的多項改革可能帶來更大的金融風險。這些改革包括房地產去槓桿、數據隱私、小額貸款、反

壟斷改革、勞工權益，每一項都針對不同的科技行業。

儘管會議上指出現時中國有「穩健的貨幣政策」，但央行在七月份降準後，集中進行以上政

策的模式維持不變，所以筆者認為在今年第四季度再次降準的可能性很大。



＊國際政策＊



會議上還提到了國際政策，包括完善企業境外上市監管制度、推行「一帶一路」建設、公布

２０３０年前碳排放達峰行動方案等。

筆者預料政府將會修訂企業境外上市政策，至少避免無意中與海外機構分享敏感數據，以及

由監管機構進行更全面的上市前審查。這修訂不僅涵蓋新股ＩＰＯ，還涉及外國投資和所有權的

其他投資活動。

同時，中國將依托「一帶一路」，鞏固與現有合作國家的關係。可是有些發達經濟體擔心中

國在該地區崛起，希望取代中國在「一帶一路」上主導投資的地，因此中國與發達國家的外交經

濟可能會產生更多經濟和國際政治的衝突。

另外，筆者認為碳排放的藍圖將有助中國與發達經濟體建立更好的關係，同時可以創造新的投資

機遇。



＊犧牲短期增長＊



所有政策都面臨挑戰，筆者預計中國將出現一個同時實施控制和促進增長政策的複雜情況。

即使中國政府並不希望引發經濟風險，市場應要意識到各種同時存在的風險。筆者將密切關注政

策的執行情況，並可能因此調整對經濟增長和人民幣匯率的預測。

《ＩＮＧ銀行大中華首席經濟師 彭藹嬈》



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