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即市新聞

04/08/2021 11:24

《嬈望大中華－彭藹嬈》中國２０２１下半年經濟政策方向

　　《嬈望大中華》中共中央總書記習近平在中央政治局會議上提出了宏觀政策方向。政策旨在
建立更穩定的經濟環境，但可能影響短期經濟增長。

＊國內政策＊

　　首要的是科技上的自給自足。這項政策明顯是為了解決科技戰帶來的問題，而由劉鶴副總理
的領導則證實了此政策對未來經濟增長的重要性。
　　另外，習書記也強調穩定大宗商品價格，堅持「房住不炒」定位，持續推出財政刺激措施，
密切監控地方政府債務，防範金融風險和落實三孩生育政策。
　　防範金融風險這一項特別政策令人有所警惕。隨著存款準備金率（ＲＲＲ）的下調，同時進
行的多項改革可能帶來更大的金融風險。這些改革包括房地產去槓桿、數據隱私、小額貸款、反
壟斷改革、勞工權益，每一項都針對不同的科技行業。
　　儘管會議上指出現時中國有「穩健的貨幣政策」，但央行在七月份降準後，集中進行以上政
策的模式維持不變，所以筆者認為在今年第四季度再次降準的可能性很大。

＊國際政策＊

　　會議上還提到了國際政策，包括完善企業境外上市監管制度、推行「一帶一路」建設、公布
２０３０年前碳排放達峰行動方案等。
　　筆者預料政府將會修訂企業境外上市政策，至少避免無意中與海外機構分享敏感數據，以及
由監管機構進行更全面的上市前審查。這修訂不僅涵蓋新股ＩＰＯ，還涉及外國投資和所有權的
其他投資活動。
　　同時，中國將依托「一帶一路」，鞏固與現有合作國家的關係。可是有些發達經濟體擔心中
國在該地區崛起，希望取代中國在「一帶一路」上主導投資的地，因此中國與發達國家的外交經
濟可能會產生更多經濟和國際政治的衝突。
另外，筆者認為碳排放的藍圖將有助中國與發達經濟體建立更好的關係，同時可以創造新的投資
機遇。

＊犧牲短期增長＊

　　所有政策都面臨挑戰，筆者預計中國將出現一個同時實施控制和促進增長政策的複雜情況。
即使中國政府並不希望引發經濟風險，市場應要意識到各種同時存在的風險。筆者將密切關注政
策的執行情況，並可能因此調整對經濟增長和人民幣匯率的預測。
《ＩＮＧ銀行大中華首席經濟師　彭藹嬈》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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