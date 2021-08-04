《輪證國度－劉嘉寳》大市反覆汽車股上揚，震盪中領升

《輪證國度》踏入８月，港股表現依然反覆，市場繼續關注內地監管政策及周初發布的中國

７月財新製造業ＰＭＩ數據遠差於預期，並創１５個月新低，企業生產經營活動擴張速度有所放

緩。恆指一度跌穿２６０００點水平，低見２５７４３點。周中恆指逐步靠穩，並收於

２６３７３十天線之上，體育用品股和汽車股造好，大市轉升。

本周美國將發布非農就業資料，市場關注美國就業情況以判斷美聯儲減債及加息動向，預計

觀望情緒將有所抬升。

大市築底震盪中，個別板塊領升，汽車股節節上揚。根據中國汽車工業協會統計，首７月汽

車行業累計銷量預估完成１４７１萬輛，同比增長１９％。再有報告指中國企業可考慮加大對俄

羅斯新能源車出口、及在當地營銷和推廣。比亞迪Ａ股市場先突破３００元大關，市值最新已逾

９５００億元。

投資者如看好比亞迪（０１２１１）股價走勢，或可留意比迪購１９２９２，行使價

２８９﹒０８元，實際槓桿４﹒０倍，引伸波幅６０﹒１％，換股比率１００兌１，２０２１年

１２月２３日到期。相反，看淡則可留意比迪沽１５０７３，行使價１７２﹒７８元，實際槓桿

５﹒７倍，引伸波幅６２﹒３％，換股比率１００兌１，２０２１年１１月２６日到期。

阿里（０９９８８）發布上季度業績，經調整淨利潤按年增長一成至４３４﹒４億元，主要

得益投資公司的盈利增加。另外，董事會授權，將股份回購計劃總額由１００億美元增至１５０

億美元，為公司歷來最大股份回購計劃，有效期到２０２２年底。

投資者如看好阿里股價走勢，或可留意阿里購１５８６１，行使價２１９﹒０８元，實際槓

桿７﹒９倍，引伸波幅３９﹒１％，換股比率１００兌１，２０２１年１１月２５日到期。相反

，看淡則可留意阿里沽２４２９２，行使價１８８﹒７８元，實際槓桿７﹒５倍，引伸波幅

４０﹒１％，換股比率１００兌１，２０２１年１０月０５日到期。

《國泰君安股票衍生工具銷售副總裁 劉嘉寳》



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