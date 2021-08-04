《神州頭條》內地財經報章頭版摘要：國務院發布全民健身計劃

《經濟通通訊社４日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



基建投資將迎溫和增長

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近期，多地集中開工一批重大項目，多措並舉擴大有效投資。業內人士指，下半年，隨著「十四

五」規劃確定的重大工程項目的逐步落地，專項債三季度發行明顯提速，將推動基建投資溫和增

長，發揮對經濟增長穩定器的作用。



社保基金ＱＦＩＩ布局熱點賽道

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截至８月２日晚，已有１８７家Ａ股公司披露半年報，社保基金、ＱＦＩＩ機構等的身影也逐漸

浮出水面。梳理相關數據發現，社保基金、ＱＦＩＩ機構對科技行業、先進製造等領域的上市公

司加大了布局力度。



穩內需成穩增長重中之重

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當前，內需不足對經濟恢復的制約增強，疊加出口下行壓力加大等因素，穩內需成為穩增長的重

中之重。下一階段，應充分挖掘國內市場潛力，拓展經濟增長空間，持續鞏固經濟恢復基礎，更

好應對外部不確定性。





《上海證券報》



《瞭望》刊發文章：習近平情系西海固

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８月２日出版的第３１期《瞭望》新聞周刊在權威欄目「治國理政紀事」專欄刊發報道《習近平

情系西海固》，生動展現國家主席習近平對西海固發展的特殊牽掛。



下半年內需支撐力度不減

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中國擁有超大規模的國內市場和強大的內需潛力，上半年內需對經濟增長的貢獻率超過八成，為

經濟穩中向好提供了充足動力。下半年這一動力有望延續，消費和製造業投資將擔當「雙引擎」

。



５家險企被列為償付能力不達標公司

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截至３日，近１５０家保險公司在中國保險行業協會官網披露第二季度償付能力報告，其中５家

險企為償付能力不達標公司，部分險企已在二季度收到監管警示書，正在進行業務整改。





《證券時報》



讓創新活力奔湧

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隨著倍傑特和深水規院今日在創業板掛牌上市，創業板上市公司數量達到１０００家。這是創業

板的一個重要節點，也是資本市場有效支持實體經濟、支持創新創業的具體呈現。



製造業飽受「缺貨＋漲價」之苦

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漲價，是今年製造業出現的高頻詞匯。芯片短缺、囤貨炒貨引發的電子元器件價格高漲正成為困

擾企業的最大難題。近日《證券時報》採訪了珠三角多家製造業企業，實地感受行業痛點。



國務院發布《全民健身計劃（２０２１－２０２５年）》

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國務院３日發布《全民健身計劃（２０２１－２０２５年）》，明確到２０２５年，全民健身公

共服務體系更加完善，人民群眾體育健身更加便利，帶動全國體育產業總規模達到５萬億元人民

幣。（ｌｃ）

